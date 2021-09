Nu este nimic anormal faptul ca fiecare dintre cuplurile care sunt casatorite pot ajunge la un moment dat sa aiba neintelegeri sau sa se contrazica in anumita situatii. Cu toate acestea, daca certurile si discutiile sunt din ce in ce mai aprinse si au devenit un obicei zilnic, atunci acest lucru reprezinta un adevarat pericol pentru casnicie.

Chiar daca fiecare casnicie este diferita pentru ca si oamenii in general sunt diferiti, exista o anumita tipologie in ceea ce priveste neintelegerile in cuplu si motivele care ulterior ar duce la o separare. Pentru situatiile in care nu mai exista cale de impacare este recomandat ca ambii parteneri sa apeleze la un avocat divort care sa ii ajute in realizarea unui divort pasnic si fara urmari neplacute.

Insa pana atunci, daca inca relatia nu s-a incheiat, afla care sunt semnele care te pot duce cu gandul la faptul ca relatia pe care o ai si casnicia sunt in pericol:

Comunicati din ce in ce mai putin

Toti psihologii si psihoterapeutii vorbesc despre comunicarea in cuplu ca fiind cea mai importanta resursa care poate tine o relatie consolidata indiferent de anii de casnice sau de relatie. Daca insa nu mai comunicati destul de mult, nu va intelegeti unul pe celalalt si nu va spuneti ce va supara sau ce va doriti, acest lucru va duce la un moment dat inevitabil la divort.

Vietile voastre au inceput sa fie traite separat

Atunci cand nu mai petreceti timpul impreuna sau nu mai faceti activitatile obisnuite amandoi, acest lucru poate duce la o separare si mai mare in cuplu. Desi este normal sa faceti lucruri si separat, daca acest lucru devine o obisnuita, vietile voastre vor fi traite separat, nu tocmai sanatos si normal pentru un cuplu casatorit.

Sunteti indiferenti la trairile celuilalt

Daca nu mai sunteti interesati de ce face sotul/sotia si nu mai exista niciun interes fata de ceea ce isi doreste sau cum se simte, acest lucru inseamna ca nu mai exista sentimente si se poate ajunge la un moment dat la divort. Indiferenta este un pas extrem de greu de remediat, daca o persoana deja a inceput sa nu mai simta nimic pentru partenerul sau.

Certurile sunt la ordinea zilei

Desi este normal sa va mai contraziceti din cand in cand, nu este deloc normal pentru o casnicie fericita si de durata sa ajungeti sa va certati zilnic si chiar sa ajungeti la tipete si injurii. Daca ati ajuns sa va certati atat de rau este posibil sa nu mai existe cale de impacare daca nu mergeti sa cereti ajutorul unui psihoterapeut.

Dati vina unul pe celalalt

Invinovatirea reciproca si faptul ca nici unul nu vrea sa ia vina asupra lui indica faptul ca nu vreti sa va mai asumati relatia si ca nu vreti sa lasati de la voi, chiar daca ati gresit. Acest orgoliu nu va face decat sa distruga relatia de casnicie pentru ca pot aparea conflicte pe care singuri nu le mai puteti rezolva.