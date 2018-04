Japonezele sunt vestite pentru frumusete si tinerete. Femeile din Japonia par a fi gasit reteta pentru frumusetea vesnica. De cele mai multe ori, in topurile celor mai frumoase femei, japonezele ocupa un loc destul de ridicat.

Acestea isi dezvaluie secretele pe care le aplica pentru ca pielea lor sa fie intotdeauna intinsa, catifelata si sa aiba stralucirea aparte, atat de caracteristica femeilor din Japonia

Regula celor 10 secunde – cea mai stricta regula in ritualul de frumusete al japonezelor

Regula celor 10 secunde presupune ca orice femeie sa foloseasca o crema anti-rid, anti-aging la fix 10 secunde dupa ce a facut dus. Crema trebuie sa fie hidratanta si de cele mai multe ori crema folosita de japoneze este naturala, cu extracte din plante.

Motivul pentru care timpul este extrem de important aici, este faptul ca porii se deschid imediat de la apa calda, iar in acest fel crema va fi absorbita mult mai rapid.

Masajul facial cu prosop cald – una dintre cele mai vechi tehnici de infrumusetare din Japonia

Femeile japoneze folosesc mereu un prosop moale, din bumbac, pe care il inmoaie in apa si il aseaza pe fata, masand usor in functie de liniile fetei.

Dupa 15 minute posopul este indepartat, iar fata este masata usor cu un ulei natural (ulei de avocado sau masline).

Acest lucru intinereste pielea si o pastreaza catifelata pentru o perioada lunga de timp.

Tehnica de infrumusetare Jamsu – tratament de infrumusetare specific Japoniei

Aplicati spuma de ras pe biricele degetelor si masati-va usor fata, apoi dupa 5-10 minute spalati spuma intarita. Aplicati pudra de machiaj (acea pudra alba de pe fata femeilor japoneze) apoi va machiati, utilizand ritualurile clasice pe care le folositi mereu, dupa care – timp de 30 de secunde, bagati-va fata intr-un vas cu apa rece ca gheata.

Acest lucru va fixa machiajul si va tonifia pielea.

Lapte de soia pentru masaj si suplimente nutritive pentru piele

Japonezele folosesc doar produse naturale, precum laptele de soia, uleiul de bambus sau plantele medicinale specifice zonei pentru creme si pentru masarea pielii.

Suplimentele nutritive si produsele naturiste joaca si ele un rol important in frumusetea femeilor din Japonia. Acestea ajuta pielea sa nu imbatraneasca si ii confera elasticitate in timp.

In Asia, laptele de soia se foloseste in mod activ in tratamentele cosmetice si de infrumusetare. Una dintre cele mai vechi si mai simple retete este sa umeziti un tampon din tifon in lapte de soia si sa-l lasati pe fata curata timp de 15-20 de minute. Faceti acest lucru odata sau de doua ori pe saptamana. Componentele din soia normalizeaza functionarea glandelor sebacee, intinerind si hranind pielea.

Tratamentele cu alge – specifice in ritualurile zilnice ale vechilor gheise

Tratamentele cu alge sunt utilizate in Japonia inca de pe vremea gheiselor. Algele pot fi folosite ca o masca hidratanta pentru piele. Tot ce trebuie sa faceti e sa luati cateva straturi, sa le inmuiati in apa calda si apoi sa le puneti pe fata timp de 15 minute.

Alaturi de acestea puteti folosi si zeama de lamaie. Principiile active din alge protejeaza pielea si o hranesc, iar zeama de lamaie ofera stralucire pielii.