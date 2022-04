Odata cu revenirea post pandemica a economiei, apar noi modele de afaceri si se estimeaza ca 2022 este anul perfect pentru a face un pas inapoi si a reevalua strategiile de marketing digital utilizate. Folosind instrumentele de automatizare a datelor, imagini din viata cotidiana, videoclipuri, marketing prin e-mail si multe altele, firmele vor putea sa spuna povestea produselor si a brandului intr-un mod personalizat si mai atractiv pentru clienti.

Iata cele 5 tendinte de care antreprenorii si agentiile de marketing ar trebui sa tina cont pentru a face fata competitiei in 2022.

Cumparaturi pe retelele sociale

Nu mai este un secret pentru nimeni ca, in ultimii ani, comertul electronic a crescut, consumatorii preferand sa achizitioneze produsele de care au nevoie de pe diverse magazine online. In prezent este mai usor ca niciodata sa iti creezi un magazin online ieftin, iar integrarea cu platformele de plata este mult diversificata, de la PayPal si Apple Pay la sisteme pe baza de abonament sau club.

Mai mult, in 2022, producatorii de alimente si chiar si restaurantele nu vor reusi fara un site de comert realizat in WordPress, Shopify sau Squarespace. Astfel, ei isi vor putea promova si vinde produsele sau serviciile pe Instagram, Facebook sau TikTok.

Videoclipurile

Oamenii incep sa se simta suprasaturati de strategiile folosite pe Facebook si Instagram si sa prefere TikTok-ul. Din fericire, aplicatia de partajare video poate fi utilizata in strategiile de marketing online in fiecare nisa de activitate. Acest lucru inseamna ca, in 2022, vor fi apreciate videoclipurile scurte si cat mai relevante pentru a spune povestile produselor sau ale serviciilor.

Imagini din viata cotidiana

Marcile vor fi mai bine primite daca ilustreaza scene obisnuite din viata. Astfel, fotografiile cu persoane care savureaza produsele intr-un mediu familial sunt mult mai bine primite decat cele clasice de produs.

Aceste imagini completeaza povestea produselor prin folosirea lor in viata reala si schimba complet stilul vanzarilor care ofera livrare gratuita sau puncte bonus. Pentru ca ajuta consumatorul sa se vada folosind produsul, consolideaza increderea si cresc autoritatea marcii.

Automatizarea marketingului

Odata cu dezvoltarea comertului electronic, automatizarea marketingului poate ajuta firmele sa pastreza un contact continuu cu clientii. Chiar daca va fi nevoie de timp pentru a implementa automatizarile precum redirectionarea, analiza si programarea pe retelele sociale, odata puse in functiune vor usura mult activitatea. Astfel, antreprenorii vor avea mai mult timp pentru a se concentra pe alte aspecte ale afacerii si vor putea creste.

Cand vine vorba de automatizare, codurile QR nu trebuie sa lipseasca. In prezent, din cauza distantarii sociale, acestea sau raspandit, fiind tot mai mult folosite pentru a automatiza procesul de cumparare.

Analiza datelor de consum

In prezent, oamenii sunt asaltati de comunicari prin e-mail sau pe retelele sociale si, daca nu sunt relevante sau atractive, le vor dezactiva. Insa, daca vor fi personalizate in functie de profilul utilizatorului, de achizitiile realizate anterior de acesta, preferinte sau de cautari, utilizatorii vor fi mai motivati sa le dea curs.

De aceea, datele despre profilul utilizatorului care se pot obtine prin instrumente digitale de pe platformele de socializare sau prin reclame personalizate, vor fi de mare ajutor pentru a ajunge la publicul dorit, in momentul potrivit.