Este un lucru general stiut faptul ca bebelusii sunt extrem de mofturosi atunci cand vine vorba de alimentatie. Si cel mai important lucru pentru dezvoltarea lor, cand sunt mici, este tocmai alimentatia. Asadar, cum poti sa-l scapi de mofturi si sa-l hranesti sanatos, fara a-i tolera pretentiile, dar fara a-l supara in acelasi timp?

Astazi ne-am hotarat sa impartasim cu tine cateva trucuri identificate de specialisti. Aplicand aceste trucuri vei putea sa te bucuri de clipe minunate atunci cand stai la masa cu micutul. Vei reusi sa-i diversifici meniul fara sa iti faca nicio pretentie.

Iata care sunt cele 5 trucuri cu adevarat interesante pentru a-ti lasa bebelusul fara mofturi la masa!

1. Fa-l sa cunoasca mancarea!

Orice bebelus este innebunit dupa joaca. El se simte apropiat de tot ceea ce cunoaste. Profita de acest lucru si lasa-i un mar, o bucata de morcov si un broccoli sa se joace cu acestea. Inlocuieste-i jucariile cu mancarea pentru 2 – 3 minute, la masa. Asigura-te ca vei spala in prealabil toate legumele si fructele si ofera-i-le pentru a le analiza cu atentie si pentru a se juca cu ele. In fond, daca le baga in gura va fi un alt avantaj tot pentru tine.

Mai tarziu fierbe-i aceleasi legume si ofera-i-le sa le manance. Vei observa imbunatatiri majore la modul in care percepe atunci mancarea pe care deja a vazut-o si in alt context.

2. Nu-i da niciodata aceeasi mancare!

Procesul de diversificare la bebelusi presupune tocmai sa-i imbogatesti periodic meniul cu diverse alimente. Nu-i oferi copilului aceeasi mancare zilnic, deoarece se va plictisi. Exista chiar riscul sa refuze la un moment dat aceleasi alimente in aceeasi forma.

Combina fructele si legumele intre ele, combina retete si fi cat mai creativa in bucatarie. Astfel il vei face sa fie curios ce papa azi si va incerca de fiecare data fara niciun moft.

3. Ofera-i autonomie, libertate si control!

Bebelusii sunt foarte activi mereu. Daca ii tai din avant se va razbuna pe tine si va gasi o modalitate foarte buna in acest sens. Nu iti va mai deschide gurita la niciun aliment. Lasa-l pe el sa ia lingurita, ajutandu-l sa o tina.

Aseaza-l pe scaun la masuta si pune-i babetica, iar apoi lasa-l in voie sa se joace cu lingurita si cu castronul. Vei avea mai mult de curatat, dar vei avea un copil sanatos si fericit, fara niciun moft alimentar. Tu alegi ce preferi!

4. Fii un exemplu – puterea exemplului este lege pentru cei mici

Toti cei mici imita ce vad. Daca te vad pe tine ca schimbi multe alimente in cadrul mesei, aduci pe masa tot felul de bunatati noi si le mananci cu pofta, el te vede si automat va fi curios sa incerce si el ce papi tu. Va dori si el sa guste. Iar asta este oportunitatea ta. Joaca-te cu el si fa-l sa guste din fiecare aliment.

Se va obisnui si in scurt timp vei vedea ca iti cere mai mult de fiecare data. Asa il vei obisnui cu un meniu diversificat si sanatos.

5. Creeaza jucarii din macare!

Jucariile realizate din alimente sunt mereu mai amuzante si mai gustoase decat un simplu castron cu mancare. Aseaza-i pe masa un ursulet facut din fructe si alaturi creeaza un copacel din legume. Si joaca-te cu micutul tau atunci cand mananca. Impreuna veti salva lumea cu eroi creati din felii de mere si portocale, iar ratustele de biscuiti se vor plimba pe lacul de laptic. Impreuna veti invata sa va jucati, crescand si legand o relatie bazata pe incredere si ajutor reciproc.

El va creste sanatos si armonios, iar tu te vei dezvolta alaturi de el, fara stres si fara nicio problema, evitand mofturile sale.

Ia in calcul aceste sfaturi si incearca sa diversifici cat mai mult meniul bebelusului tau. Fa-l sa incerce cat mai multe alimente si ofera-i o alimentatie sanatoasa, armonioasa si plina de placeri, bucurii si bunatati.

Mai multe detalii despre diversificare gasesti in acest articol: https://lumealuijunior.ro/diversificarea-la-bebelusi-6-12-luni/