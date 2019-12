Stim ca in perioada sarbatorilor, dar nu numai, coafura este un lucru spre care ne indreptam atentia in totalitate. Felul in care aratam si modul in care ne sta parul la petrecerile de sarbatori sau cand iesim in oras, conteaza foarte mult pentru noi.

De aceea, de cele mai multe ori, saloanele de infrumusetare sunt pline in aceste perioade. Insa trebuie sa stii ca poti obtine rezultate extrem de frumoase pentru coafura ta si fara a cheltui neaparat sume exorbitante in coafor sau la un salon profesionist.

5 trucuri pentru o coafura ca la salon

Iata 5 trucuri pe care le poti incerca acasa si care iti vor garanta o coafura exact ca la salon!

1.Vrei par cret si bucle razlete?

Usuca-ti parul natural, cu un prosop, iar mai apoi aplica pe el cateva picaturi de balsam de par, pentru a-si pastra stralucirea. Uscarea naturala increteste parul, spun specialistii, iar balsamul, in special daca folosesti un balsam cu unt de shea, protejeaza firele si le ofera stralucire.

2. Doresti sa ai si tu parte de o coafura de impact? Acest truc se poate aplica mai ales la coafuri de par mediu.

Pentru ca parul tau sa capete mai mult volum, chiar daca nu este lung sau buclat, usuca mai intai radacinile cu o treapta superioara de caldura Apoi, pe masura ce treci spre varfuri, foloseste o treapta mica a uscatorului, pentru a nu pierde din volum.

3. Iti doresti un par stralucitor, insa intr-un mod natural? Ai incercat vreodata masca cu bere si galbenusuri de oua?

Toarna 500 ml bere intr-un vas neacoperit, pe care il pui la fiert. Lasa vasul la fiert pana cand cantitatea de bere se reduce la jumatate. Ia vasul de pe foc si lasa berea fiarta sa se raceasca. Adauga 2 – 3 galbenusuri de oua si foloseste masca pe parul ud, chiar dupa baie. Dupa 20 de minute de la aplicare clateste parul si bucura-te de rezultatul obtinut.

4. Pentru un par mai moale si mai usor de aranjat ar trebui sa folosesti o masca cu otet de mere.

Pune 2 lingurite de otet de mere intr-un recipient, amesteca cu zeama de la o lamaie si dilueaza totul cu o cana de apa calda. Apoi aplica mixul rezultat pe parul ud, lasand sa actioneze 15 minute. La final clateste si aranjeaza-ti parul in modul in care doresti. Acesta isi va pastra stralucirea si va fi moale si matasos la atingere.

5. Vrei sa scapi rapid de matreata? Sucul de mere poate elimina matreata intr-un mod natural si rapid. Foloseste sucul de la un mar, alaturi de o cana de apa calda si aplica masca pe par dupa ce ai facut dus. Dupa 5 – 10 minute clateste si bucura-te de un par curat, gata sa straluceasca si sa atraga atentia tuturor celor din jur.

Folosind aceste trucuri vei reusi sa iti realizezi o coafura de invidiat, chiar acasa, fara a mai cheltui sume enorme de bani pe serviciile unui salon profesionist.