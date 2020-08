În rîndul locuitorilor Sucevei se înregistrează 50 de cazuri active de coronavirus, după ce în ultimele săptămîni au fost cel mult 20. Primarul Ion Lungu a declarat că numărul de cazuri a crescut odată cu apariția solicitărilor individuale de testare. El a adăugat că partea bună este aceea că potrivit Direcției de Sănătate Publică în oraș nu există nici un focar de COVID-19. Primarul vrea prudență din partea oamenilor și recomandă purtarea măștii de protecție și pe stradă, mai ales în zonele aglomerate.

