Operatorul regional de apă și canalizare, ACET, a întrerupt luni după amiază furnizarea apei potabile pentru câteva ore la un număr de 50 de scări de bloc din cartierul George Enescu din municipiul Suceava pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de distributie apa potabila AZB 150 mm (azbociment) in „zona Curcubeul”, intre strada Universitatii si strada Zorilor.

” Tronsonul respectiv din azbociment se afla in exploatare din anul 1970, odata cu dezvoltarea cartierului George Enescu”, susține directorul general al ACET, Ștefan Groza. El informează că marți 26 martie vor continua lucrarile la terasamente pentru aducerea la cota initiala, astfel incat traficul rutier in zona sa se desfasoare in conditii de siguranta. ”ACET S.A. Suceava isi cere scuze fata de utilizatorii afectati si ii asigura ca se va interveni cu operativitate pentru finalizarea lucrarilor astfel incat disconfortul creat sa fie cat mai redus”, a spus Groza.