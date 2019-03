În perioada 1 februarie-13 martie, polițiștii suceveni au deschis două dosare penale, într-o acțiune vizînd respectarea prevederilor regimului substanțelor și deșeurilor periculoase. Totodată, polițiștii au aplicat 12 amenzi, în cuantum de 37.000 de lei. În timpul acțiunii, ei au indisponibilizat 500 de litri de uleiuri uzate și 30 de kilograme de filtre de ulei uzate. Verificările au fost efectuate la 12 societăți comerciale.

