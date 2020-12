Pe 12 decembrie, polițiștii suceveni au aplicat 52 de amenzi în valoare de 15.500 de lei pentru încălcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.162 de persoane și 93 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. Din cauza COVID-19, în județul Suceava au rămas 647 de persoane în carantină și 436 în izolare la domiciliu.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating