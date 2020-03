Încă două decese cauzate de coronavirus s-au produs în această după amiază numărul total ajungînd la 52. Este vorba de o persoană din Sibiu și alta din Ialomița.

Deces 51

Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internată pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; în aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19, probe care au fost testate la Spitalul Regina Maria București.

Data confirmării: 28.03.2020

Data deces: 30.03.2020

Patologie preexistentă: boala cardiovasculara

Deces 52

Bărbat, 52 de ani, jud. Ialomița. S- a prezentat la UPU Slobozia în data de 29.03.2020; s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la INBI Matei Balș.

Data confirmării: 30.03.2020

Data deces: 29.03.2020

Nu are medic de familie și nici apartinatori, din acest motiv nu se cunosc antecedentele patologice ale bolnavului.