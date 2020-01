Bugetul Consiliului Județean pentru anul 2020 este cifrat la 652 de milioane de lei fiind cu 40% mai mare decât cel din anul precedent. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în cadrul primei conferințe de presă din acest an. Flutur a arătat că 53% din buget este destinat investițiilor. În timp ce la secțiunea de funcționare alocarea bugetară se menține la nivelul anului 2019 la secțiunea dezvoltare aceasta crește de 3,5 ori. Mai exact de la 100 de milioane de lei la 347 de milioane de lei. Va fi anul macaralelor, așa cum plastic a declarat președintele Flutur.

”La capitolul cheltuieli de funcționare bugetul pe care l-am primit e mai mic decât în 2019 și asta vine în primul rând din filozofia care a fost gândită pentru partea de repartizare către Consilii Județene și Primării. Din acest punct de vedere sumele din impozitul pe venit alocate Consiliului Județean au scăzut de la 15% 14%. Noi Consiliile Județene de la bugetul central primim mai puțin din impozitul pe venit. Crește în schimb la primării de la 60% la 63%. Eu salut această mișcare. Știți care a fost poziția mea că nu doresc să mai repartizez eu banii. Dacă pirmăriile vor primi mai mult cred că este ceva absolut corect dar repet la cheltuielile de funcționare noi am primit sume mai mici. Faptul că vom avea de 3,5 ori mai muli bani pentru dezvoltare este un lucru care cred că este foarte benefic pentru județul Suceava”, a spus Flutur.

Flutur: ”Va fi anul macaralelor”

Șeful administrației județene a subliniat că în acest an s-au primit din cotele defalcate din TVA sume mai mari pentru drumuri adică 22 de milioane de lei față de 14 milioane anul trecut însemnând o creștere de 36%. Flutur a ținut să precizeze că la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului sumele alocate acum sunt la limită însă speră să nu existe sincope până la final de an. Per ansamblu Flutur s-a declarat mulțumit de bugetul Consiliului Județean pe anul 2020.

”Per ansamblu sunt mulțumit de bugetul anului 2020. În primul rând pentru că a crescut suma alocată către primării, că nu mai pleacă nici un ban din impozitul pe venit din județul Suceava la Centru și toți banii rămân la nivel de județ și că nu se mai retrage excedentul bugetar așa cum era prevăzut în actul normativ al PSD-ului. Nici un ban de la bugetele locale nu se mai naționalizează. E bine și pentru că după foarte mulți ani pornim cu alocare de fonduri de la început de an pentru 57 de primării la utilități și mediu pentru cheltuieli restante, datorii, litigii, conturi blocate și pentru tot ce înseamnă anul curent pe componente gaz metan. Circa 12,3 milioane de lei”, a arătat Flutur. Bugetul Consiliului Județean Suceava pe 2020 se află acum în dezbatere publică și are termen de contestare data de 5 februarie. El va fi aprobat în ședința deliberativului județean în perioada 10-15 februarie.