În perioada 12-14 octombrie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 8 infracțiuni și au aplicat 575 de amenzi, în cuantum de 248.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 54 de permise de conducere și au retras 21 de certificate de înmatriculare. Acțiunile au vizat depistarea șoferilor băuți și prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive.

