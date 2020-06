Marketingul global se realizeaza prin concentrarea unui produs pe nevoile cumparatorilor potentiali din alte tari. De obicei, o strategie de marketing global necesita ca o afacere sa faca noi cercetari de piata, sa identifice tarile in care produsul afacerii ar putea avea succes si apoi sa se bazeze pe nevoile respectivelor comunitati.

Totusi, la fel ca majoritatea tipurilor de marketing, o strategie de marketing global se reduce la un singur lucru: audienta. Sa stii cine are nevoie de produsul tau, in ce forma sa-l livrezi si cum sa-l faci intr-un mod in care sa consolideze brandul sunt ingredientele de baza ale marketingului din intreaga lume.

Te intrebi cum au reusit unele marci sa se promoveze atat de bine in online si nu numai? Fie ca au apelat la o agentie FB ads sau la specialisti in domeniul marketingului, afla si tu cum se promoveaza cateva dintre cele mai populare companii din intreaga lume:

1. Red Bull

Compania austriaca Red Bull este un bun exemplu de strategie de marketing globala bine realizata. Una dintre cele mai de succes tactici ale sale este sa gazduiasca evenimente sportive extreme in toata lumea. De la Red Bull Indianapolis Grand Prix la Red Bull Air Race din Regatul Unit pana la Red Bull Soapbox Race din Iordania.

In afara de evenimente, ambalajul Red Bull joaca si el un rol in atragerea sa globala. Specialistii in marketing au remarcat acest lucru, faptul ca produsele nu arata ca o bautura traditional americana, ci mai degraba se indreapta spre tendinte europene.

2. Airbnb

Airbnb, o companie mare destul de importanta, unde oamenii pot sa vizualizeze si sa rezerve cazari in intreaga lume, a fost fondata in 2008 in San Francisco, California. Inca de atunci, Airbnb a crescut la 1.500.000 de inregistrari in peste 34.000 orase din intreaga lume. Ce a ajutat atat de mult la cresterea companiei? Promovarea in social media.

In ianuarie 2015, Airbnb a lansat o campanie de socializare in jurul hashtag-ului #OneLessStranger. Compania a dorit sa realizeze un „experiment global, social”, in care Airbnb a solicitat comunitatii sa efectueze acte aleatorii de ospitalitate pentru straini, apoi sa faca un videoclip sau o fotografie cu persoana respectiva si sa o impartaseasca folosind hashtag-ul.

3. Dunkin’ Donuts

Cu peste 3.200 de magazine din 36 de tari din afara S.U.A., Dunkin’ Donuts si-a dezvoltat meniul de-a lungul timpului pentru a satisface orice client din intreaga lume. De la Grapefruit Coolata din Coreea, pana la Dunclairs din Rusia, este clar ca Dunkin’ Donuts nu se teme sa celebreze diferentele culturale in efortul de a-si consolida prezenta internationala.

4.Nike

Nike a reusit sa evolueze in ceea ce priveste prezenta globala prin selectarea atenta a sponsorizarilor internationale, cum ar fi relatia sa anterioara cu Manchester United. Desi cheltuielile de sponsorizare pot fi destul de imprevizibile – costurile cererii tind sa creasca din cauza situatiilor precum campionate si turnee – aceste parteneriate au ajutat marca sa capteze atentia unei audiente globale.

Punand puterea designului in mainile consumatorului, Nike este capabil sa livreze produse personalizate care sa se alinieze preferintelor si stilurilor culturale diferite.

5. McDonald’s

Stim cu totii ca McDonald’s este un brand global de succes. In timp ce isi pastreaza consecventa brandingului general, McDonald’s practica eforturi de marketing „GloCale”. McDonald’s aduce o aroma locala in diferite tari, cu elemente de meniu specifice regiunii. In 2003, McDonald’s a introdus McArabia, un sandwich cu paine plata, in restaurantele sale din Orientul Mijlociu.

6. Spotify

Incepand cu 2018, Spotify a fost considerata una dintre cele mai bune companii globale din lume, potrivit Interbrand. In plus, are acum birouri in 17 tari din intreaga lume. Am auzit cu totii despre Spotify, dar oare cum s-a extins brusc si atat de repede din Suedia in alte tari?

Spotify ii determina pe utilizatori sa asculte muzica lor preferata si, in schimb, satisface obiceiurile si stilurile de viata pe care oamenii le impartasesc in intreaga lume. Acest lucru permite artistilor internationali sa trimita muzica lor catre ascultatori din alte tari.