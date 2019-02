Esti in cautarea unei afaceri pe cont propriu? Atunci trebuie sa stii care sunt cele mai in voga business-uri la momentul actual, afaceri pe care le poti demara in orice moment. Pentru unele dintre ele ai nevoie de talent, pentru altele trebuie doar sa iti doresti si sa te pricepi macar putin in domeniul respectiv. Daca vrei sa scapi de programul pe care il ai acum la munca si iti doresti o schimbare in viata ta profesionala, iata care sunt 6 dintre afacerile pe care poti incepe sa le demarezi:

1. Handmade la domiciliu

Daca ai talent la lucru manual, de exemplu sa realizezi bratari, flori de hartie sau orice alte lucruri pe care le poti vinde, poti sa iti faci o astfel de afacere chiar din confortul casei tale. O astfel de afacere poate avea succes in timp daca realizezi ceva care se cauta si ai un talent deosebit.

2. Blogging sau vlogging

Un alt business care este in voga in acest moment este cel de creare de continut online si pe Youtube. De exemplu, poti face retete video sau poti face un blog despre calatorii. Exista multe posibilitati pentru a te afirma in mediul online mai ales ca tot mai multa lume isi petrece timpul acolo. Pe langa faptul ca poti obtine bani de la youtube, daca ai minim 1000 de abonati la canalul tau, poti obtine si bani din promovarea unor companii in materialele tale de pe blog sau de pe canalul de youtube.

3. Agentie de publicitate sau servicii de web design

Publicitatea si imaginea unei afaceri este foarte importanta. De aceea multe firme aleg sa apeleze la agentii de publicitate, dar si la servicii de web design pentru a avea o imagine cat mai buna in mediul online. Poti sa oferi astfel de servicii sau chiar si servicii creare site, indiferent daca vrei sa ai un sediu sau vrei sa lucrezi de acasa.

4. Meditator online

Fie ca stii foarte bine o limba straina sau te pricepi la materii pe care le poti preda in orice forma de invatamant, poti sa meditezi copii sau adulti in mediul online, chiar de la tine de acasa. Pentru acest lucru iti poti deschide o firma prin care poti oferi astfel de servicii si, treptat, o poti extinde daca vei ajunge sa angajezi si alti traineri sau profesori.

5. Babysitter de animale

In ziua de azi tot mai multa lume este ocupata si nu mai are timp pentru a oferi toata atentia animalelor de companie pe care le au. De aceea, multe persoane apeleaza la o bona pentru animalul lor, cum ar fi sa ii plimbe cainele sau sa ii dea de mancare pisicii. Pentru acest business trebuie doar sa iubesti animalele.

6. Fotograf ocazional

Daca iti place fotografia, insa nu vrei sa te indrepti spre a fi fotograf de nunta sau alte evenimente speciale de acest gen, atunci poti sa alegi sa oferi servicii de fotografii culinare, fotografii de interior cu diferite decoruri, de exemplu fotografii de familie de Craciun. Iti trebuie insa un aparat profesional, care sa poata face poze reusite si un pic de talent.

Sursa: http://afaceri-si-leadership-feminin.ro