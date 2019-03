Indepartearea parului cu laser este o metoda tot mai populara si rapida de epilare in intreaga lume. Nici vedetele nu au refuzat o astfel de metoda, mai ales ca ele au nevoie sa scape de grija epilarii frecvente. Probabil nici nu te gandeai la o vedete precum Madonna ca sta zilnic sa se epileze pentru a arata impecabil atunci cand iese in public. Asadar, multe dintre acestea au ales saloane de infrumusetare pentru a recurge la sedintele necesare unei epilari definitive a parului nedorit. Poti vedea chiar mai jos 7 exemple de celebritati care au recurs la o astfel de procedura:

Kim Kardashian

Una dintre vedetele care se lauda ca recurge la procedura de epilare definitiva este chiar renumita Kim Kardashian. Fie ca este vorba despre picioare, axile sau zona bikinilor aceasta merge regulat la sedinte de epilare definitiva indiferent de anotimp. Kim considera faptul ca este necesar sa ai grija de corpul tau zilnic comparand acest lucru ca mersul la munca.

Khloe Kardashian

Sora mai mica a lui Kim Kardashian este si ea adepta epilarii definitive. Aceasta a declarat faptul ca se simte mult mai bine in corpul ei si ca ii da un sentiment ca este permanent curata, pielea fiind mai stralucitoare. Este unul dintre tratamentele la care nu ar renunta vreodata.

Lilly Ghalichi

Actrita serialului american Shahs of Sunse a vorbit si ea despre experienta ei in cadrul sedintelor de epilare cu laser. A marturisit ca inainte sa descopere aceasta procedura s-a confruntat cu o experienta neplacuta de indepartarea parului pentru ca nu gasea o solutie optima pentru ea. De cand a descoperit epilarea definitiva simte ca a scapat de o grija, cea mai mare problema i-o facea parul din zona bikinilor care este de obicei greu de indepartat fara sa lase urme.

Hoda Kotb

Jurnalista si autoare din America, Honda Kotb, a recurs la epilarea definitiva pe brate chiar in cadrul unei emisiuni live. Dupa ce a inceput sa cunoasca beneficiile epilarii definitive si faptul ca nu mai este nevoita sa se epileze de fiecare data, a inceput sa mearga la saloane de infrumusetare pentru a-si epila diferite zone ale corpului.

Alyssa Milano

Actrita si producatoare de emisiune a stiu mereu ca aspectul fizic este deosesbit de important in cazul ei. Asa ca acum mai bine de 10 ani aceasta a apes sa incerce un tratament de epilare cu laser. La inceput nu i-a fost pe plac deoarece nu se simtea confortabil in cadrul sedintelor, insa acum mai recurge din cand in cand la aceasta procedura.

Kanye West

Avand in vedere ca si barbatii care sunt vedete trebuie sa arate mereu bine, zvonurile din presa internationala au spus de faptul ca muzicianul Kanye West ar fi fost vazut iesind dintr-o clinica de infrumusetare si de indepartare a parului cu laser. Este doar o presupunere, insa nu ar fi ceva nou in randul celebritatilor masculine.

