Se spune ca sa fii parinte vine natural si nu e nevoie de cursuri speciale, ci doar sa iti asculti instinctul. Totusi, daca ne dorim ca micul om pe care il crestem sa devina un adult responsabil, echilibrat, capabil sa se descurce in orice situatie fara sprijin parental, un om increzator in sine si in viata, exista cateva linii de care putem tine cont in aceasta minunata calatorie alaturi de copilul nostru.

1. Copilul are nevoie sa se tina cont de necesitatile lui. Astfel, el nu poate fi obligat sa manance anumite mancaruri pe care le refuza sistematic. Daca el refuza carnea, de exemplu, nu se va insista in a introduce in alimentatia lui acest aliment. Necesarul de proteine se poate lua, la orice varsta, si din alte alimente.

Asadar, nu il obligati sa manance mai mult decat are nevoie, sau la orele impuse de voi. Totodata, urmariti sa ii educati gustul pentru alimentatia sanatoasa, bazata pe legume si fructe proaspete, inca din perioada de diversificare.

Obezitatea de mai tarziu isi are originea in alimentatia pe care o primeste in primii doi ani de viata, lucru deloc de neglijat!

2. Nu ii cere copilului tau recompense pentru faptul ca ai grija de el! Multi parinti traiesc cu ideea ca, daca au in grija un copil, au si dreptul sa ii solicite acestuia dovezi de afectiune si chiar mai mult!

Acestea vor veni de la sine daca ai o relatie frumoasa cu el si nu trebuie cerute.

3. Nu uita de puterea exemplului in tot ceea ce faci! Copilul tau este asemeni unui recorder, el inregistrand absolut tot din ceea ce observa la tine! Nu iti place un anumit comportament la copilul tau ?

Opreste-te o clipa si analizeaza-te! Nu cumva chiar de la tine a deprins acel obicei? Corecteaza-te pe tine si se va corecta si el.

4. Vrei un copil fericit si increzator in fortele proprii? Fii tu insuti astfel! Nu te neglija si nu renunta la viata personala pe motiv ca acum esti parinte! Dimpotriva! Traieste totul si mai frumos si, mai mult, exprima-te cat poti de explicit si arata in fiecare clipa ceea ce simti!

5. Nu rade de copilul tau cand plange! Ideea ca “noi suntem barbati si nu plangem” nu mai este deloc una sanatoasa. Lasa-l sa se descarce. Mangaie-l si vorbeste-i bland, ofera-i explicatii sau fa glume pe care sa le aprecieze, insa nu pe seama lui. Nu ii rani sentimentele. Copiii pot fi extrem de sensibili.

6. Rezerva-ti timp sa te joci cu copilul tau! Nu uita ca prin joc el invata!

Sursa: Lumealuijunior.ro