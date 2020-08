Conform Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania aproximativ 60% dintre restaurantele, cafenele si barurile din dau faliment inca din primele 9 luni de la deschidere. Principalele motive sunt lipsa educatiei, dar si gradul scazut de profesionalizare din industrie. Politicile de personal, dar si managementul afacerilor din sectorul HoReCa sunt influentate negativ de aceste lucruri.

HoReCa este acronimul folosit in industria serviciilor alimentare, Hotele, Restaurante, Cafenele. Acest termen este utilizat in Franta, dar si in regiuni ca Scandinavia sau Benelux.

Ce reprezinta HoReCa?

Domeniul HoReCa este o industrie dinamica care se schimba constant deoarce clientii sunt diferiti, nevoile sunt diferite. Exista clienti care au comenzi mai sofisticate, iar din acest motiv antreprenorii din HoReCa incearca sa gaseasca metodele potrivite pentru a le satisface dorintele.

Segmentul HoReCa continua sa se dezvolte si sa tina pasul cu noile tendinte in ceea ce priveste mancarea, bauturile sau spatiile de cazare, dar si cu gama variata de echipamente frigorifice si termice destinate conservarii sau transportului produselor. Un hotel, restaurant sau cafenea ar trebui sa fie o zona de relaxare, mai ales daca vorbim de vacanțe, perioada in care clientii isi doresc sa petreaca un timp frumos in locuri placute.

Globalizarea a avut un impact deosebit in industria HoReCa prin faptul ca atat consumatorii cat si antreprenorii acestui domeniu au reusit sa se deplaseze mult mai usor in diverse colturi. Datorita acestui lucru, majoritatea managerilor au adus valoare acestei industrii incercand sa se alinieze asteptarilor clientilor.

HoReCa Business Accelerator

HoReCa Business Accelerator reprezinta un program initiat de catre Hospitality Culture Institute. Programul este impartit in 3 segmente educatie, mentorat și accelerare de business. Cursurile sunt realizate de catre experti, manageri si antreprenori din industria ospitalitatii. Acest proiect este realizat in parteneriat cu Banca Transilvania, Tuca Zbarcea, Coca-Cola si Asociatii Ensight si Commons.

Acest program este initiat de catre Hospitality Culture Institute, o asociatie care aduce impreuna lideri din ospitalitate, dar si experti in diverse arii cum ar fi arhitectura, media, antreprenoriat, management. Obiectivul acestui institut este acela de a identifica tendintele, precum si modificarile care apar pe plan politic, economic, cultural, social. Un alt obiectiv al acestei institutii este acela de a-i invata pe participanti cum sa puna in practica ceea ce aprofundeaza prin intermediul cursurilor. Cateva dintre proiectele Hospitality Culture Institute sunt urmatoarele: Romanian Hospitality Awards, Horeca Business Accelerator, Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii

La momentul actual, 6 din 10 firme HoReCa dau faliment inca din primele 9 luni de activitate. Din acest motiv, Horeca Business Accelerator isi propune sa ii ajute atat pe cei care au deja firme create, cat si pe antreprenorii care au o idee de afacere sustenabila si cu potential de crestere.

Desfasurarea programului

Programul este impartit in patru etape:

Aplicatii

In aceasta etapa, denumita si Start-up Early-Stage, echipa Hospitality Culture Institute primeste aplicatiile antreprenorilor.

Selectie

Dupa ce se analizeaza aplicatiile de catre o comisie de experti, 15 idei de business vor fi selectate.In urma analizei aplicatiilor de catre o comise de experti, vor fi selectate 15 business-uri sau antreprenori.

Accelerare

Urmeaza o perioada de 6 saptamani in care se mentoreaza participantii. Este o etapa de cercetare si dezvoltare a modelului de business. De asemenea, inveti mai multe lucruri despre vanzari, modele financiare si comunicare.

Demo Day

In acest stadiu, ideile cele mai bune vor fi prezentate in fata investitorilor si companiilor partenere.