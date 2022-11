Desi in acest an au aparut multe modele de masini cu un aspect cat mai interesant si cu diverse functii integrate, in anul 2023 producatorii auto au anuntat deja ca vor lansa in continuare noi modele de masini, majoritatea electrice, cat mai prietenoase cu natura.

Producatori precum BMW, Alfa Romeo, Audi, Honda sau Hyundai au pregatit deja cateva imagini cu noile lor masini. Acestea arata revolutionar, au functii performante integrate si, cu toate acestea, cei care si le achizitioneaza ar trebui sa cunoasca deja un avocat pentru despagubiri accidente rutiere in cazul in care vor avea nevoie.

Daca esti curios sa stii cateva dintre modelele de masini care vor aparea in anul urmator si cum se numesc, poti sa le descoperi chiar mai jos:

Audi A6 e-tron

Modelul Audi A6 e-tron a fost prezentat pentru prima oara sub forma de concept la Salonul Auto de la Shanghai in anul 2021. Masina este construita pe baza unei noi platforme tehnice denumite Premium Platform Electric, destinata special masinilor electrice pe baterie. Acest model Audi detine proiectii luminoase si elemente OLED tridimensionale cu functii impresionante pentru sistemul de iluminare cu care este dotata masina.

Fiat Panda

Producatorul italian de masini Fiat va revolutiona in anul 2023 modelul Panda – un SUV compact, o masina de oras complet electrica, inspirata ca aspect din modelul aparut in anul 1980. Reprezentantiii Fiat au anuntat ca pana in anul 2026 vor mai produce inca trei modele de masini complet electrice crossover.

Honda Electric SUV

Nici producatorul de masini Honda din Japonia nu se lasa mai prejos si va lansa in anul urmator mai multe modele de masini electrice, prima fiind Honda SUV. Ca in cazul producatorului Audi, masina a fost prezentata pentru prima oara la Salonul Auto de la Shanghai, prototipul atragand atentia presei, dar si celor care indragesc aceasta marca de masina si prefera masinile electrice.

Hyundai Ioniq 5

Producatorul de masini Hyundai va lansa in anul 2023 o masina electrica, chiar primul autoturism de acest fel ce utilizeaza platforma Hyundai E-GMP. Aceasta tehnologie are o arhitectura ce asigura un ampatament lung, avand totodata o contributie importanta pentru a maximiza spatiul interior. Designul exterior al masinii are ca sursa de inspiratie primul model al marcii denumit Pony. Printre caracteristicile de siguranta pe care le include acest model de masina sunt urmatoarele: stabilirea traseului, servicii Bluelink, sistem de monitorizare 360 grade si alte sisteme de asistenta.

Alfa Romeo Tonale

Constructorul italian de automobile Alfa Romeo lanseaza modelul Tonale, extinzandu-si gama de crossover-uri. Acesta este primul autovehicul hibrid al producatorului disponibil in doua variante de putere: 130 CP si 160 CP. Din dotarile masinii amintim: hayon cu actiune electrica, pedalier sport din aluminiu, incarcare telefon wireless, senzori de parcare fata si spate sau geamuri fumurii.

BMW Seria 5

Un nou model de masina marca BMW ce va aparea in anul 2023 poarta denumirea de Seria 5 si este un sedan modern din clasa business. Desi stilul este minimalist, masina are dotari si tehnologii inovatoare si este complet electrica, desi pentru producerea acesteia se va folosi aceeasi platforma ca si in cazul versiunii motorului cu combustibil.