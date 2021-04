Premiile Oscar 2021 au fost cu totul diferite de anii precendenţi. Regulile impuse de pandemiei au dus nu doar la amânarea ceremoniei cu două luni, dar şi la un număr redus de invitaţi, doar 100 de oameni care au fost prezenţi la Union Station în Los Angeles, la un covor roşu mult mai liniştit şi lipsa fastului cu care telespectatorii au fost obişnuiţi de-a lungul istoriei premiilor Academiei de Film. Nu au lipsit, chiar şi aşa, momentele memorabile, deşi unele au fost cam stânjenitoare sau nu tocmai fericite, notează click.ro.

1. Glenn Close dansând pe hitul anilor 1980 „Da Butt”

Fără doar şi poate, Glenn Close a fost vedeta unei ceremonii de altfel cam anoste, marcată de discursuri lungi şi aplauze puţine. La aproape trei ore de la începutul galei, prezentatorul Lil Rel Howery a pornit un mic concurs de trivia, în care invitaţii trebuiau să ghicească dacă o melodie a câştigat sau nu premiul Oscar.

Glenn Close a trebuit să identifice melodia „Da But”, din 1988, de pe coloana sonoră a filmului „School Daze”, a lui Spike Lee. Actriţa de 74 de ani a explicat dansul care acompania piesa şi chiar a reprodus mişcările, spre amuzamentul tuturor celor prezenţi în Union Station.

2. Daniel Kaluuya şi-a şocat mama când i-a mulţumit că a făcut sex cu tatăl lui

Daniel Kaluuya, care a primit trofeul pentru actor în rol secundar, pentru rolul din „Judas and the Black Messiah”, a avut un discurs lung, în care a mulţumit unei liste detaliate, dar mai ales mamei şi tatălui său, pentru că au făcut sex şi l-au conceput pe el. „Mama şi tata au făcut sex şi aşa am ajuns eu aici. E incredibil. Viaţa e incredibilă”, a spus actorul de 32 de ani. Totul sub privirile şocate ale mamei, care se afla în direct de la Londra, alături de sora lui Kaluuya.

Citește articolul complet și vezi FOTO și VIDEO pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/6-momente-memorabile-de-la-oscar-2021-dansul-haios-al-lui-glenn-close-devenit