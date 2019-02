Pentru majoritatea oamenilor, doar gândul de a face dușuri reci îi face să tremure. Singura experiență cu dușurile reci ale omului de rând este atunci când cineva a folosit apa caldă în altă parte a casei si când cade curentul. Experiența relaxantă pe care o aveau se inversează si urmează doar disconfortul, iritarea și o mare de injurături spuse printre dinți.

Cu toate acestea, potrivit psihologului Alexandru Pleşea, pentru unii dintre noi dușurile reci nu sunt chiar atât de rele – de fapt, am ajuns să ne bucurăm și chiar să le asteptăm cu nerăbdare.

“Adevărul este că au ceva primar și natural. Milioane de oameni din tările în curs de dezvoltare din lumea întreagă încă fac baie în apă rece în fiecare zi, iar predecesorii noștri au făcut asta timp de milioane de ani. Oamenii de știință au cunoscut beneficiile expunerii la rece de zeci de ani. Atletii de exemplu au folosit această metodă pentru a se recupera. În practică s-a descoperit că expunerea imediată la frig urmată de un program intens de exerciții fizice facilitează recuperarea cu eficiență. Un dus rece de 3-4 minute în fiecare zi iți poate oferi beneficii profunde de ordin psihologic și fiziologic”, afirmă psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii.

Totodată, specialistul crede că sunt cel puțin 6 motive pentru care dușurile reci ar trebui să intre în “meniul” nostru zilnic:

1. Reduce inflamațiile! Terapia cu dușuri reci functionează prin redirecționarea sângelui de la zonele periferice spre vasele de sânge profunde, limitând inflamația și îmbunătățind circulația sângelui.

2. Stare de alertă! “Dușurile reci te obligă să respiri adânc, iar efectul este că ridici nivelul oxigenului, iar creierul tău se trezește. Simultan corpul tău împinge sângele spre organe, rezultând într-o circulatie mai bună care echivalează cu efectul obținut atunci când faci exerciții moderate. Dacă ai sărit vreodată într-un lac înghetat, stii că nu ieși adormit dintr-o astfel de experiență”, explică psihologul Alexandru Pleșea.

3. Arderea grasimilor! “Dușurile reci cresc rata metobolismului, care în timp are un efect benefic în capacitătile de ardere a grăsimilor. Ele stimulează producerea grăsimilor maronii sănătoase, diferite de grăsimile albe. Dușurile reci sunt asociate cu o talie mai subțire și moderează zahărul din sânge”, consideră specialistul.

4. Imunitate de fier. “Există multe dovezi că expunerea repetată la rece ridică imunitatea. A fost legat de numărul ridicat de celule albe și de actvitatea limfocitelor cytotoxic T. Un alt studiu a vizat înotătorii care au fost expuși la rece în mod repetat, iar corpurile lor s-au adaptat la stresul oxidant. Rezultatul numit de oamenii de stiintă “întărire” este răspunsul în urma expunerii la presiunile naturale care face ca sistemul nervos să aibă o mai mare toleranță la stres și la boli”, explică psihologul Alexandru Pleșea.

5. Stare de spirit îmbunătățită. “Există dovezi de primă mână care sustin teoria că dușurile reci îmbunătătesc starea de spirit. De asemenea, există probe care sugerează că un duș rece – din cauza densitătii ridicate ale receptorilor de rece de pe pielea noastră – trimite un val de impulsuri electrice către creier, dând astfel un efect anti-depresiv”, spune specialistul.

6. O voință mai puternică. “Acesta este punctul cu cel mai mare impact dintre cele menț Am auzit poate că voința este ca un muschi, cu cât exersăm mai mult, va deveni mai puternică și avem o cantitate mică pe care o putem folosi în fiecare zi până se epuizează. Este adevărat și ca să ne întărim voința, un duș rece dimineața poate avea același efect ca 100 de flotări. Este greu la început dar vom ajunge să asteptăm cu entuziasm această rutină, iar când vom privi în urmă peste 6 luni sau 1 an, vom realiza că am devenit un om nou. În cele din urmă, dușul rece este o atitudine nouă pentru sănătate pe care corpul o folosește pentru longevitate. Memoria vie, procesele și funcțiile interne, vindecarea proprie, recuperarea vitalității sunt cu adevărat menținute și ajutate prin voința celui care face câte un scurt duș rece pe zi”, conchide psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții.

Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii, este sociolog, psihoterapeut, hipnoterapeut şi trainer în programare neuro-lingvistică. A studiat natura minţii umane în trei sisteme educaţionale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi România şi de peste 10 ani organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să afle ce posibilități au când își folosesc resursele intelectuale și să arate abilitățile pe care mintea noastră încă le are latente.