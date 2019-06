Fiecare afacere trebuie sa aiba inca de la inceput un plan de afaceri bine organizat, dar si bine scris. Fie ca este vorba despre oferirea de directii referitoare la afacere sau vrei sa atragi investitori, un plan de afaceri este vital pentru succesul organizatiei pe care doresti sa o intemeiezi. De cele mai multe ori, mai ales ca te afli la inceput de drum, nu ai suficienta experienta pentru a redacta corect un plan de afaceri.

In principiu, un plan de afaceri trebuie sa cuprinda:

Rezumatul afacerii

Descrierea companiei

Analiza pietei – cercetare privind industria, piata si concurentii

Organizarea si managementul – structura afacerii si a managementului

Servicii sau produse – produsele sau serviciile pe care le oferi

Marketing si vanzari – cum veti comercializa afacerea si strategia de vanzari

Cerere de finantare – de cati bani ai nevoie pentru urmatorii 3-5 ani

Proiectii financiare – furnizeaza informatii precum bilanturile

Anexe – o sectiune optionala unde poti include CV-uri

Iata sase pasi de urmat pentru a scrie un plan de afaceri perfect:

1.Cerceteaza piata

Cerceteaza si analizeaza produsele pe care vrei sa le oferi, dar si piata. Ia in considerare timp mai mult pentru a cerceta, evalua si gandi planul pentru a-l scrie cat mai corect. Este necesar sa cunosti compania, produsul si competitia.

2. Determina scopul planului

Un plan de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, strategia de vanzari, marketing si contextul financiar. Cu toate acestea, planul de afaceri poate servi mai multor scopuri diferite. De exemplu, daca doresti sa atragi investitori, planul tau va avea un scop diferit si va trebui scris astfel incat sa fie cat mai clar si mai concis posibil.

3. Creeaza un profil al companiei

Profilul companiei include istoricul organizatiei, produsele sau serviciile pe care le oferi, piata vizata si publicul, resursele, modul in care vei rezolva o problema si ceea ce face compania. Profilurile companiei sunt adesea gasite pe site-ul oficial al companiei si sunt folosite pentru a atrage clienti potentiali si talente. Cu toate acestea, profilul poate fi folosit pentru a descrie compania in planul de afaceri. A avea un astfel de profil face ca inceputul redactarii planului sa fie unul mai usor.

4. Nu rata nici un aspect important

Investitorii doresc sa se asigure ca afacerea va aduce profit. Din cauza acestei asteptari, ei vor sa stie totul despre afacerea ta. Pentru a va ajuta in acest proces, scrieti in plan toate detaliile inclusiv cheltuielile si bugetul de care ai nevoie.

5. Fa-ti un plan de marketing strategic

Indiferent de ce afacere vrei sa iti deschizi precum un magazin online de imbracaminte si accesorii, un salon de infrumusetare cu servicii de coafura sau masaj sau sa oferi servicii online, trebuie sa ai bine pus la punct un plan de marketing. Aceasta include de obicei atingerea obiectivelor de marketing cum ar fi:

Introducerea de noi produse

Extinderea sau recastigarea pietei produselor existente

Introducerea de noi teritorii pentru companie

Cresterea vanzarilor pentru un anumit produs, piata sau interval de preturi

Cresterea preturilor fara a reduce numarul de vanzari

Imbunatatirea productiei / livrarea produselor

Fiecare obiectiv de marketing ar trebui sa aiba mai multe seturi de obiective si tactici care vin in ajutor pentru atingerea acestor obiective. Desigur, atingerea acestor obiective va avea costuri. Planul de marketing trebuie sa aiba o sectiune in care sa aloci bugete pentru fiecare activitate planificata.

6. Scrie cat mai pe intelesul tuturor

Potentialii cititori ai unui plan de afaceri pot fi oricine incepand de la echipa cu care lucrezi. Asigura-te ca planul este scrie in functie de publicul care il citeste, sa transmiti informatiile importante intr-un limbaj pe intelesul tuturor.

