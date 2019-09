Tulburarile de anxietate sunt extrem de comune si afecteaza o mare parte a populatiei. Acestea se manifesta printr-o stare generala de neliniste, mai exact o frica accentuata legata de posibilitate unui potential pericol. Acest pericol se afla in general doar in mintea persoanei care sufera de anxietate, nefiind un pericol real. Nici celebritatile nu sunt ocolite atunci cand vine vorba despre anxietate. In general aceasta apare din cauza unui stres continuu sau din cauza muncii in exces, care genereaza oboseala fizica, dar si psihica.

Urmatoarele celebritati au avut sau inca au diferite tipuri de anxietate, inclusiv tulburare de anxietate generalizata si tulburare de panica. Dar, intelegand simptomele lor si apeland la ajutor specializat, acestea au reusit sa isi gestioneze mai bine anxietatea pentru a se putea concentra pe cariera.

Marcus Morris – jucator de baschet profesionist

Marcus Morris a crescut intr-un cartier din nordul Philadelphiei unde violenta pe strazi era la ordinea zilei. Acest loc se pare ca a contribuit la anxietatea si depresia sa. Ajunsese sa nu mai aiba incredere in nimeni si sa se teama de tot ce e in jur. In momentul in care a inceput sa joace baschet si s-a alaturat echipei NBA, a inceput sa se simta si mai nelinistit, apeland chiar si la somnifere.

Intre timp a decis sa apeleze la ajutorul unui psihoterapeut care l-a ajutat cum sa invete sa fie mai calm, mai fericit si mai productiv. Morris a mai marturisit faptul ca face meditatie zilnic, ceea ce il ajuta sa fie mai concentrat pe ceea ce doreste sa realizeze.

Lady Gaga – cantareata, compozitoare si actrita

Cantareata celebra a vorbit acum cativa ani despre probleme ei de anxietate. Aceasta a marturisit ca dintotdeauna a avut probleme cu anxietatea si cu depresia, incat le are si in prezent. Considera ca nu este nici o rusine sa recunosti ca ai astfel de probleme si trebuie sa apelezi la ajutor specializat pentru a te vindeca.

Emma Stone – actrita

In cadrul unui interviu la Child Mind Institute in octombrie anul 2018, actrita a vorbit deschis despre problemele ei de anxietate si despre primul ei atac de panica de la varsta de 7 ani. Se afla acasa la o prietena si a simtit o frica intensa si o senzatie ca va muri in orice clipa. La scurt timp dupa primul ei atac de panica, actrita a inceput sa vada un terapeut care a diagnosticat-o cu tulburare de anxietate generalizata.

Chiar si in ziua de astazi mai are atacuri de panica, insa merge frecvent la terapeut si mediteaza, ceea ce o ajuta sa tina sub control anxietatea.

Mardy Fish – fost jucator profesionist de tenis

In timpul Open-ului american din 2012, jucatorul de tenis Mardy Fish s-a retras din turneu din motive de sanatate. Problema a fost dezvaluita ulterior a fi o tulburare severa de anxietate, care a inclus atacuri de panica, nopti nedormite si zile petrecute izolat de restul lumii. Dupa ce psihiatrul sau i-a prescris medicamente, a inceput sa se simta mai bine. De atunci s-a retras din tenis si a inceput sa joace golf.

Ryan Reynolds – actor

„Am anxietate si am avut intotdeauna”, a declarat Ryan Reynolds pentru New York Times in mai 2018. Ryan a spus faptul ca aceasta anxietatea provine din copilarie fiind crescut de un tata mai dur iar actiunile acestuia i-au afectat intr-un fel copilaria, efectele urmarindu-l chiar si pana la varsta adulta. Chiar si in prezent cauta constat modalitati prin care sa isi controleze anxietatea si incearca sa ii ajute si pe cei din jurul sau, care sufera de aceasta afectiune.

Jennifer Lopez – cantareata si actrita

Pare ca nu ii lipseste nimic cantaretei J.Lo, insa a recunoscut intr-o emisiune TV faptul ca viata ei nu a fost atat de perfecta pe cat pare a fi, mai ales atunci cand vine vorba despre relatiile ei din trecut. In momentul in care si-a dat seama casatoria ei de sapte ani cu Marc Anthony se va incheia in divort, a avut un atac de panica in timpul unei sedinte foto. Aceasta a descris sentimentul „Pe masura ce stateam acolo, imi batea foarte tare inima si simteam ca nu pot respira”. A trecut printr-o perioada destul de grea dupa acel divort, in care s-a luptat cu anxietatea. In prezent s-a vindecat si se simte in siguranta in relatia ei cu Alex Rodriguez.

