Venele varicoase, capilarele sparte sau aspectul de picioruse de paianjen sunt mai frecvente decat te-ai astepta si nu ocolesc nici cele mai populare vedete. Prin urmare, daca suferi de aceasta problema si te intrebi daca ar trebui sau nu sa apelezi la un tratament cu laser pentru capilare sparte sau orice alta metoda de terapie, sa stii nu esti singura! Problema a afectat si celebritatile, de la starurile de la Hollywood pana la sportivele cu medalii olimpice, iar acestea au ales sa se trateze.

Jessica Alba

In 2016, cand vedeta a declarat pentru US Weekly ca poarta ciorapi compresivi cand calatoreste cu avionul, picioarele actritei Jessica Alba au fost un subiect aprins de discutii. Se banuia ca ea a ales aceasta solutie pentru ca sufera de vene varicoase sau pentru ca se recupereaza dupa un tratament impotriva lor.

Pentru ca nu exista dovezi clare, este posibil ca Jessica sa fi ales sa poarte acesti ciorapi doar pentru a preveni aparitia venelor varicoase.

Sydney Leroux

Jucatoare profesionista de fotbal medaliata cu aur, Sydney Leroux a recunoscut in 2016 ca, in timpul sarcinii cu primul ei copil, s-a ales cu varice. Cauzele acestea sunt justificate de sarcina, dar si de perioadele indelungate petrecute in picioare. Pentru a-si redobandi frumusetea picioarelor, vedeta a ales sa le trateze.

Kristin Davis

A devenit cunoscuta datorita personajului Charlotte York din Sex and The City si se spune ca a beneficiat de un tratament pentru vene varicoase. Acest lucru este justificat de fotografiile din 2008 in care venele varicoase sunt vizibile pe picioarele ei si de cele recente in care vedeta nu are retineri in a-si etala picioarele impecabile.

Britney Spears

Mama a doi copii, Britney Spears nu a fost nici ea ocolita de venele varicoase. Se pare ca in 2018, celebra cantareata a ales sa le elimine printr-un tratament cu laser despre care se spune ca ar fi costat-o cinci mii de dolari. Desigur, exista si alte metode de terapie mult mai accesibile la care sa poti apela si tu.

Summer Sanders

Atleta de talie mondiala si intotatoare olimpica, Summer Sanders a vorbit in 2012 despre lupta pe care o duce cu venele varicoase, devenind chiar purtatoare de cuvant a unei campanii numita Rethink Varicose Veins. De asemenea, ea a explicat si cum a depasit problemele, scopul fiind de a incuraja femeile sa nu se simta rusinate sau marginalizate daca sufera de vene varicoase.

Emma Thompson

Iata ca aceasta problema nu a ocolit-o nici pe Emma Thomson, una dintre cele mai populare actrite din Marea Britanie. In 2006 ea a recunoscut public ca sufera de vene varicoase, dar, in acelasi an, a beneficiat de tratament. De aceea, aum poate purta fara probleme rochii scurte si elegante. Ea nu a avut retineri in a vorbi despre aceasta interventie si a da o declaratie pentru Daily Mail, inspirand si alte femei aflate in situatia ei sa actioneze. Tu ce mai astepti?

Toate putem fi afectate de varice, dar exista metode de tratament neinvazive la care se poate apela. Povestea celor sase vedete care au trecut exact prin ce treci tu, dar au ales sa actioneze, ar trebui sa te incurajeze sa faci si tu ceva. Si sa stii ca lista poate continua cu Janice Dickinson si Sarah Jessica Parker despre care se banuieste ca au trecut prin aceeasi problema.