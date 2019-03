De obicei atunci cand te gandesti la o vedeta parca vezi o persoana perfecta din toate punctele de vedere. Vestimentatia straluceste, machiajul la fel si nici o urma de vreo imperfectiune pe fata sau pe corp. Aceasta este imaginea pe care oricine o are despre orice actor sau star de la Hollywood care apare pe covorul rosu sau la diferite evenimente.

Din pacate lucrurile nu stau asa cum ni le imaginam intotdeauna. De-a lungul timpului au existat vedete feminine care au reusit sa atraga atentia intr-un mod neplacut atunci cand au aparut pe covorul rosu. Vedete care au renuntat la inhibitii, s-au afisat si s-au lasat pozate fara a fi epilate la subrat. Desigur, acest lucru a fost realizat intentionat pentru ca acestea de cele mai multe ori apeleaza la epilarea definitiva pentru a nu avea probleme vreodata cu parul nedorit. Iata care sunt aceste vedete:

Bella Thorne

Fostul star de la Disney, Bella Thorne isi propune de fiecare data un stil propriu care este definit de multe culorile stralucitoare ale parului si costume extravagante. Aceasta a aparut pe covorul rosu la o premiere intr-o rochie neagra fara maneci si fara a fi epilata la subrat. Secventa s-a mai repetat o data atunci cand a fost surprinsa la plaja in costum de baie.

Miley Cyrus

Nu este un secret ca Miley Cyrus nu mai este demult acea Hannah Montana pe care toata lumea o stia. Aceasta a aparut in diferite poze, dar si cand a vorbit in public la un concert, fara a fi epilata la subrat. Fanii ei s-au obisnuit oricum cu stilul ei non-conformist, insa la asa ceva nu se asteptau. Actrita insa era foarte mandra de acest lucru si a declarat ca si asa se simte frumoasa in pielea ei.

Lady Gaga

Pe vremea cand Lady Gaga tinea numeroase concerte cu tinute extravagante aceasta a aparut pe scena si a aratat fanilor parul ei de la subrat vopsit in turcoaz pentru a se potrivi cu parul ei. O accesorizare pe care doar ei i-ar fi trecut prin minte

Scout Willis

Scout este fiica actorilor superstar Demi Moore si Bruce Willis. Aceasta a organizat la un moment dat un protest impotriva restrictiilor de nuditate ale femeilor si s-a plimbat topless prin New York. – yep, hardcore. Tot ca o abordare pentru un spirit liber aceasta a decis sa nu se epileze la subrat si astfel au aparut discutii dupa ce a fost pozata in aceste ipostaze.

Madonna

Dupa cum stii, Madona a fost intotdeauna o vedete cu o atitudine si un stil pe care nu il mai intalnesti la nici o vedeta. Aceasta a vrut mereu sa inspire faptul ca face mereu ce doreste si a decis sa isi lase parul sa creasca in zona axilei. Ulterior nu s-a sfiit sa se lase pozata fiind chiar mandra de acest lucru.

Drew Barrymore

Drew Barrymore este fara indoiala unul dintre cele mai mari nume din Hollywood care ne-a oferit de-a lungul timpului o multime de filme. Fanii ei au ramas socati atunci cand au vazut-o pe vedeta intr-o poza pe covorul rosu cu par la subrat. Aceasta ulterior nu a vrut sa comenteze despre acest aspect care i-a uimit pe cei care au privit-o.

Link: http://www.elegance-clinic.ro/servicii/epilare-definitiva-cu-laser-5