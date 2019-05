Un număr de 60 de absolvenți ai Facultății de Silvicultură din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” de la Suceava din promoția 2019 vor fi angajați în structurile Regiei Naționale a Pădurilor de la nivel central și local. Anunțul a fost făcut miercuri la Suceava de către ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat secretarul de stat, Daniel Coromă și liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan. Deneș a avut o întâlnire cu studenții de la silvicultură la care a participat șeful Regiei Naționale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu și secretarul de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, suceveanul Daniel Coroamă. ”Regia Națională a Pădurilor va aduce în cadrul structurii centrale dar și în cadrul Direcțiilor Silvice, a ocoalelor silvice 60 de absolvenți de la specializarea silvicultură din promoția 2019. Este o ofertă care a fost primită foarte bine de studenții suceveni și de care sunt foarte interesați”, a spus Deneș.

