Jandameria Suceava anunță că 60 de turiști au fost salvați, aseară, după ce au rămas blocați în telegondola de pe Pîrtia din Masivul Rarău. Conform Inspectoratului Județean de Jandarmi, temperatura scăzută și ora tîrzie au reprezentat motive temeinice de îngrijorare pentru iubitorii de sporturi de iarnă rămași la înălțime, din cauza unei defecțiuni la instalația electrică a telegondolei. Datorită motorului auxiliar disponibil și echipelor de jandarmi și salvamontiști, turiștii au ajuns în siguranță la bază.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating