2 premianți și un câștigător care pleacă la Sydney la finala mondială a Campionatului Aeropress. Cafeaua transformată din pasiune în stil și mod de viață. O comunitate din ce în ce mai unită și mai prosperă.

Acestea sunt doar câteva dintre coordonatele unui eveniment de succes marca TRUE ARTISAN CAFÉ – A COMMUNITY FESTIVAL ce a avut loc sâmbătă 22 septembrie la Nod Makerspace.

Afshin Roshanian, organizator: ”Evenimentul a fost organizat cu scopul de a oferi o platformă comunității de a colabora, de a se cunoaște, de a crește împreună deoarece doar așa suntem mai puternici. Am avut degustări, prezentări de tehnologie, echipamente, mancare, informații utile pentru dezvoltarea afacerilor susținute de BERD (Banca Europeană pentru Dezvoltare), Artisan Coffee si Ebriza, ateliere de conectare cu realitatea umană susținute de artiștii Sorin și Alina Onisor dar și Dragoș Patraru. Acest tip de eveniment este necesar pentru prezentarea cafelelor de specialitate dar mai ales pentru clădirea de comunități. Noi, oamenii, avem nevoie de cat mai multe evenimente care ne unesc”.

În cadrul festivalului, a avut loc cea de-a treia ediție a Campionatului Național de Aeropress iar câștigătorul, adică Alexandru Răduca va pleca în Sydney, Australia la finala mondială din noiembrie a.c. ”Pasiunea mea este cafeaua. Pasiune care s-a transformat în stil și mod de viață. Am trecut prin toate etapele acesteia, însă în ultimii ani ai carierei de ofițer maritim aceasta s-a dezvoltat și am început să aprofundez. Am reușit în cadrul concursului să evidențiez în cafeaua oferită acele note pe care juriul le-a apreciat. Am reușit să îi surprind și le impresionez plăcut papilele gustative”, a declarat câștigătorul.

Deși cea de-a treia ediție a festivalului și-a închis porțile de câteva zile, organizatorii se gândesc déjà la evenimentul din 2019. ”Avem în vedere schimbarea formatului complet. Vom pregati câteva surprize. Vom deschide festivalul și către parteneri, iar succesul reputat anul acesta de parteneratul cu Olympus și cu cei de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a transformat evenimentul într-unul extrem de educativ pentru clienții noștri, partenerii de piață, reprezentanții comunității în care ne desfășurăm activitățile și ne creștem copiii. În fiecare an muncim, reflectăm, aplicăm noile învățări pe care le dobândim în edițiile anterioare”, Afshin Roshanian, organizator.

Câștigători concurs:

locul 1 – Alexandru Răduca de la Dose Cafe – pleacă la Sidney

locul 2 – Sorin Luca de la Victor Fresh To Go

locul 3 – Cosmin Stelea de la Garage Cafe

Cafeaua oficială: oferită de Guido Cafe

Organizator: Artisan Coffee – Laura și Afshin Roshanian, Ana-Maria Mălîia

Partenerul oficial: Olympus România