Din cele 114 localități ale județului Suceava, un număr de 62 de localități nu înregistrează nici un caz COVID 19, iar un număr de 32 de localități au înregistrate un număr de maxim 10 cazuri, trendul la nivelul județului fiind unul descrescător. Așa indică situația prezentată de Prefectura Suceava. Conform situației repartizării cazurilor confirmate COVID 19 până la data de 07.05.2020 și a celor rămase în evoluție până la această dată, întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 968 cazuri COVID 19 în evoluție, din care 105 de cazuri in cele 8 localitati limitrofe municipiului Suceava aflate în carantină și 304 cazuri în municipiul Suceava.

Situația epidemiologică la nivelul județului Suceava, la data prezentului comunicat se prezintă astfel:

– în autoizolare la domiciliu 810 de persoane

– în carantină instituționalizată 609 de persoane.

– 14033 persoane ieșite din autoizolare

– 2.086 persoane ieșite din carantină