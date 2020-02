Între 7 și 9 februarie, polițiștii suceveni au constatat o infracțiune rutieră și au aplicat 538 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de peste 216.200 de lei, într-o acțiune pe linia combaterii excesului de viteză și a depășirilor neregulamentare. 377 de amenzi au fost date pentru viteză, 17 pentru depășiri neregulamentare, 63 pentru nefolosirea centurii de siguranță și 81 pentru alte abateri rutiere. De asemenea, polițiștii au reținut 67 de permise de conducere și au retras 5 certificate de înmatriculare. 45 de permise au fost reținute pentru viteză, 17 pentru depășiri neregulamentare și 5 pentru alte cauze. În cadrul acțiunii, un șofer în vîrstă de 29 de ani din comuna Bogdănești a fost surprins de aparatul radar circulînd cu 131 de kilometri la oră pe B-dul Sofia Vicoveanca din Suceava. Bărbatul a fost sancționat contravențional și a fost lăsat pentru o perioadă fără permisul de conducere.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating