Numărul sucevenilor infectați cu coronavirus crește îngrijorător. Astfel ultimele date arată 638 de suceveni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Asta în condițiile în care cu o zi în urmă numărul bolnavilor se cifrau la 594. Numărul deceslor sunt și ele în creștere ajungând la 30.

