67,74 % dintre angajații Primăriei Suceava se vor vaccina împotriva noului coronavirus în etapa a doua care începe vineri, 15 ianuarie, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a subliniat că se vor vaccina primarul, cei doi viceprimari și secretarul general. ”Conform Strategiei Naționale, ne pregătim pentru etapa a doua de vaccinare – 15 ianuarie. Motiv pentru care, în cadrul Primăriei municipiului Suceava a fost realizat un sondaj privind intenția de vaccinare. Prin urmare, sunt servicii din cadrul cărora, în procent de 100%, angajații vor să se vaccineze, considerând că este singura modalitate prin care putem elimina virusul din viețile noastre. Vorbim despre colegii de la: Proiecte Europene, Asociații de Proprietari, Ecologizare, Administrare Străzi, precum și cei de la Transport. La nivelul întregii primării, majoritatea angajaților vor să se vaccineze, în procent de 67,74 %. De asemenea, întreaga conducere a primăriei se va vaccina, în procent de 100% primar, viceprimari și secretar general”, a declarat Harșovschi.

Centrele care vor fi amenajate de primărie și în care se vor putea face vaccinările sunt sălile de sport ale: Școlii Gimnaziale Nr. 9 din Obcini, Colegiului Național “Ștefan cel Mare”, Școlii Gimnaziale Nr. 11 din Burdujeni, Școlii Gimnaziale Nr. 7 din Ițcani. La acestea se adaugă un centru de vaccinare în incinta Iulius Mall și bineînțeles, foarte important, Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou”.