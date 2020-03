Până astăzi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 68 de cazuri de cetățeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

Dintre cei 68 de cetățeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați.

Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate în spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța și se află sub supraveghere medicală permanentă. Starea generală a pacienților este bună, cu excepția pacientului internat la ATI la Institutul Victor Babeș. Starea pacientului internat la ATI la Institutul Victor Babeș este una ameliorată față de momentul internării.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.067 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 13.745 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.

În cursul zilei de ieri, 12 martie, au fost înregistrate 1.170 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 6.826 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Până în prezent, au fost înregistrate 28 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal și două dosare penale înregistrate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false, faptă prevăzută și pedepsită de art. 404 Cod Penal.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global, făcând precizarea că România se numără printre statele cel mai puțin afectate de acest virus.

Până la data de 12 martie 2020, au fost raportate 22.105 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI* Italia 12462 (+2313) 827 (+196) 1045 Franţa 2281 (+497) 48 (+15) 12 Spania 2140 (+501) 47 (+12) 183 Germania 1567 (+271) 3 (+1) 25 Regatul Unit 456 (+83) 6 19

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 12 MARTIE 2020 CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAȚI* 125 518 (+6899) 4617 (+325) 68324 (+58)

*conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – CSSE – Center For Systems Science and Engineering at JHU

https://systems.jhu.edu/

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 11-12 martie

Grupul de Comunicare Strategică