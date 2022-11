Cu totii stim ca cei mici se plictisesc repede intr-un loc si trebuie mereu sa fie distrasi cu diferite activitati pentru a putea sa nu protesteze atunci cand nu mai doresc sa faca ceva. Mersul cu masina la drum lung poate fi o adevarata provocare, mai ales ca ai un copil activ care sta in acelasi loc mai mult de cateva minute. De aceea, va trebui sa te gandesti cum sa faci ca si calatoria care urmeaza sa o parcurgeti sa fie una distractiva si pentru cel mic.

Indiferent daca urmeaza sa calatoresti impreuna cu copilul cu masina intr-o vacanta sau daca merge cu autobuzul cu alti copii intr-o tabara schi 2023 organizata in sezonul rece, cei mici pot face activitatile de mai jos pentru a nu se plictisi pana la destinatie.

Povesti audio

In masina poate fi mai greu ca un copil sa stea sa citeasca, mai ales daca drumul nu este unul bun sau are rau de masina. Povestile audio te pot salva atunci cand vrei ca cel mic sa fie atent la poveste sau chiar sa adoarma. Poti alege povesti noi sau povestile lui preferate pe care vrea sa le auda mereu. Nu trebuie neparat sa recurgi la casti ci poti pune la sistemul audio din masina.

Tabla de scris magnetica

Exista posibilitatea de a lua o tabla mica de scris in calatoriile cu masina. Copiii pot sa isi puna imaginatia in practica si sa creeze numeroase desene pe tot parcursul drumului. Va trebui sa fii atent mereu la desenele pe care ti le arata si sa il incurajezi in a-si gasi si idei de creatie.

Joaca cu abtibilduri

In cazul in care copilul se plictiseste pe drum atunci cand mergeti cu masina, poti sa te gandesti sa ii iei cateva abtibilduri pe care sa le lipeasca un caiet sau pe diferite jucarii. Pot fi cu eroii din desenele lor preferate sau pur si simplu abtibilduri colorate.

Puzzle pe tabla magnetica

Un alt mod prin care cei mici pot fi distrasi din a se plictisi la drumul lung cu masina este acela prin a se juca cu un pizzle pe tabla magnetica. Poate fi una din noile jucarii pe care sa i le oferi pentru prima oara atunci cand porniti la drum.

Gustari sanatoase

Daca cel mic adora sa manance din cand in cand o gustare, poti sa ii pregatesti cateva gustari sanatoase pe care sa le aiba la indemana pe drum. Poate fi vorba despre fructe sau despre dulciuri pregatite in casa precum fursecuri sau prajiturele. Alege cu atentie recipientele in care sa le depozitezi si asigura-te ca toate alimentele pe care le transporti sa reziste la conditiile externe si sa nu se verse si sa pateze hainele sau interiorul masinii.

Muzica

In functie de varsta copilului poti sa pui melodii pentru copii sau chiar si un radio in surdina. Puteti sa va distrati impreuna pe tot parcursul drumului si chiar sa cantati. Copiii care adora muzica vor fi incantati de distractie si vor uita de drumul lung care ii asteapta. Daca doresti sa ii adormi la un moment dat, poti alege melodii mai putin ritmate.

Cu siguranta si daca este vorba despre participarea la o tabara de copii, insotitorii vor pune muzica celor mici in masina.

Socializare

Si nu in ultimul rand, socializarea este intotdeauna o metoda de a salva drumurile lungi cu masina atunci cand copilul este mai mare si poate vorbi. Chiar daca merge impreuna cu parintii sau cu alti copiii, pe langa activitatile de mai sus, copiii pot sa discute diferite teme si sa povesteasca pana ajung la destinatie.