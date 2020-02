Infectiile urinare sunt afectini ale tractului urinar (vezica, rinichi) cu origine bacteriana sau nebacteriana. Insa, orice infectie trebuie tratata pentru a nu se agrava si pentru a nu aparea complicatii. Totusi, in cazul recurentei acestei infectii, e bine sa stim care sunt cauzele aparitiei acestora, pentru a preveri reaparitia bolii.

1. Pietrele la rinichi

Prezenta pietrelor la rinichi poate provoca nu doar durere atunci cand se misca, ci si infectii. In momentul in care pietrele pornesc pe tranctul urinar, acestea pot provoca ranirea ureterelor, sangerari microscopice sau vizibile cu ochiul liber ceea ce va duce rapid la infectie urinara. Prin urmare, e bine sa monitorizam constant rinichii si sa investigam durerile din regiunea lombara, inainte ca pietrele sa ajunga la dimensiuni prea mari, care sa ne puna probleme.

2. Consumul redus de apa

Medicii recomanda un consum de minim 2 litri de apa pe zi, care ar trebui, insa, personalizat in functie de greutatea, varsta, problemele medicale si stilul de viata al fiecaruia. Totusi, cei mai multi dintre noi nu consuma nici macar 2 litri de apa ceea ce va duce la mictiuni rare si mentinerea bacteriilor la nivelul vezicii urinare. Acest lucru va duce la inmultirea lor si apartia infectiilor urinare.

3. Sportul si transpiratia excesiva

La fel se intampla si in cazul persoanelor care practica un sport sau transpira excesiv. In acest caz, chiar daca se consuma o cantitate suficienta de apa, aceasta se va elimina prin transpiratie si nu prin urina, ceea ce va duce la aceeasi situatie: bacteriile nu vor mai fi eliminate si se vor inmulti in vezica urinara. Tocmai de aceea, cand mergem la sala, facem efort, avem febra sau pe timp de canicula, e bine sa crestem cantitatea de apa consumata.

4. Consumul de zahar

Stiai deja ca zaharul nu e sanatos si consumul acestuia ar trebui limitat. Totusi, poate nu ai stiut ca prezenta glucozei in urina favorizeaza multiplicarea germenilor. Prin urmare, limitarea cantitatii de zahar consumat poate ajuta si ne poate tine departe de infectiile urinare.

5. Activitatea sexuala

Schimbarea partenerului si neutilizarea prezervativului poate duce la aparitia infectiei urinare. Tocmai de aceea, e bine nu doar sa folosim acest mod contraceptiv, ci sa avem si grija la igienizarea zonei de dupa contact. Astfel, se recomanda mersul la toatele si dusul imediat dupa contact, pentru a scadea riscul apartiei infectiilor urinare.

6. Momentul golirii vezicii urinare

Amani mersul la toaleta desi simti nevoia sa iti golesti vezica? Asta ar putea sa iti provoace probleme de sanatate, mai exact, aparitia infectiei urinare. De ce? In momentul in care amani mersul la toaleta si urina ramane in vezica, la fel se va intampla si cu bacteriile. Si, cu cat ramana mai mult in vezica, cu atat le va fi mai usor bacteriilor sa se inmulteasca si sa iti provoace aceasta afectiune.

7. Cauze anatomice

Femeile sunt mai predispuse la apartia afectiunii din cauza distantei mici dintre anus si zona urinara. Astfel, microbii prezenti in zona rectala pot migra mult mai usor spre uretra. Tocmai de aceea, igiena e extrem de importanta, precum si modul care se face curatarea zonei si folosirea hartiei igienice. Stergerea de dupa mersul la toaleta ar trebui sa se faca intre anus si nu dinspre anus, pentru a nu aduce microbii in zona urinara.