La inceputul lunii ianuarie, la Las Vegas s-a desfasurat o expozitie impresionanta de electronice pentru consumatori, denumita CES, unde companiile mari si mici au dezvaluit toate noutatile la care au lucrat in ultima perioada. O mare parte dintre acestea nu sunt gata pentru a fi vandute consumatorilor reali, deoarece sunt prea extravagante, futuriste sau au un concept depasit.

Cele 7 dispozitive de mai jos cu care s-au mandrit marile marci la CES nu sunt greu de folosit si sunt destul de utile pentru oricine.

Mercedes-Benz VISION AVTR

Pentru a crea acest model de masina AVTR, Mercedes-Benz a facut echipa cu James Cameron, regizorul filmului Avatar si cu intreaga sa echipa, de unde si denumirea acestei masini.

Tehnologia avansata AVTR pe care cei de la Mercedes-Benz au prezentat-o ​​la CES presupune conducerea autonoma (nu exista volan) si de o baterie electrica eficienta. Spatele masinii este acoperit cu mini panouri solare iar modelul in sine te face sa te duci cu gandul la cum vor arata masinile in viitor.

Televiziune Samsung Sero

CES este intotdeauna un eveniment unde au loc si prezentari de televizoare, anul acesta adus in prim plan noul Sero TV creat de Samsung. Caracteristica sa definitorie depaseste LED-ul si 4K: un televizor care trece de la planul orizontal la planul vertical, ideal sa il pui in orice spatiu mai ingust sau generos. The Sero inseamna „vertical” in coreeana. Acest televizor QLED e disponibil deja in Coreea de Sud si va ajunge si la nivel mondal din acest an.

LG Signature OLED TV R

LG a debutat cu un televizor inteligent OLED 4K HDR la CES in acest an, iar anul acesta a confirmat ca va iesi la vanzare in SUA candva in acest an. Se pare ca pretul acestui televizor va fi de 60.000 de dolari avand dimensiunea de doar 65 de inch. Totodata este un televizor care se deplaseaza pe niste roti.

Alienware Concept OZN

Acesta este un joc pentru PC care contine un ecran de 8 inch si un suport pentru a sustine monitorul. Dar cel mai semnificativ este ca Alienware isi compara puterea cu cea a unui dispozitiv de jocuri pentru PC. Din pacate, insa, este doar un concept fara planuri concrete pentru productie sau lansare.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo a scos un laptop pliabil care se numeste ThinkPad X1 Fold. Acesta este dotat cu un mini atasament pentru tastatura, care se pliaza in aparat. Ecranul OLED este de 13,3 inch iar laptopul cantareste 2,2 kilograme. Lenovo intentioneaza sa-l scoata la mijlocul anului 2020, cu un pret incepand de la 2.499 USD.

Weber Connect Smart Grilling Hub

Weber a inventat un dispozitiv de 130 USD care se ataseaza la gratarul si se sincronizeaza cu smartphone-ul astfel incat sa poti monitoriza mai bine temperatura si performanta carnii si a legumelor. Aceasta inseamna notificari si informatii printr-o aplicatie Weber. Nu trebuie decat sa iti iei tunica de bucatar si sa te apuci de gatit ca un adevarat profesionist cu ajutorul acestui dispozitiv.

Hydraloop

Acest dispozitiv este mare precum un frigider si are rolul de a curata aproximativ 85% din apa din casa, in timp ce aplicatia te va tine la curent cu procesul de reciclare si consumul total de apa. Este util pentru dusuri sau pentru pisicina iar pretul incepe de la 4000 USD. Costul este unul semnificativ, insa in timp facturile vor fi mai mici.