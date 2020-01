Anul 2019 a fost un an foarte important pentru industria cinematografica. A fost anul in care au aparut foarte multe filme realizate cu bugete foarte mari si care au reusit sa obtina note bune din partea publicului. Anul 2020 promite si el sa aduca filme la fel de bune si poate chiar si mai usor de ajuns la sufletul publicului. Asadar, mai jos poti vedea care sunt cele mai asteptate filme pentru acest.

Dolitte

Robert Downey Jr. Joaca rolul lui dr. John Dolittle, un veterinar foarte apreciat in Anglia victoriana. Acesta se izoleaza in spatele portilor din conacul lui si avand companie doar animalele exotice. Insa atunci cand regina Victoria se imbolnaveste, acesta se decide sa porneasca intr-o calatorie pentru a gasi un leac de vindecare. In calatoria sa v-a luat cateva dintre animalele sale istete care il vor ajuta in aceata calatorie si pentru a gasi ceea ce isi dorea.

Bad boys for life

Dupa timp de 25 de ani de la lansarea primului film “Bad boys” revine detectivul Mike Lowrey si Marcus Burnett la fel de sarmanti si simpatici. In momentul de fata se confrunta cu criza varstei mijlocii. Marcus a devenit bunic si vrea sa se pensioneze, insa Mike este mai pregatit ca oricand sa ia parte din nou la actiune si sa ii prinda pe raufacatori. Pentru ca acesta ajunge sa fie urmarit de interlopi periculosi, prietenul sau nu il va lasa la greu si astfel cei doi vor reveni impreuna pe strazile din Miami in urmari palpitante.

Like a boss

Un film de comedie in care joaca renumita actrita Salma Hayek se numeste Like a boss si apare in luna ianuarie a acestui an in Romania. Pe scurt, cele mai bune prietene de-o viata au reusit sa aiba impreuna o firma de cosmetice. Una isi doreste bani si o viata de rasfat pe cand cealalta este mult mai cumparata si pragmatica. Insa firma incepe sa aiba probleme financiare si amandoua trebuie sa caute solutii pentru a iesi din impas. Acum este momentul in care prietenia lor va fi pusa la incercare.

The Gentlemen

Un film de actiune si crima poarta numele de “Gangsteri cu stil”. Veti intalni un american care si-a construit la Londra o afacere pe care a deschis-o din traficul de droguri. Acesta cauta un inlocuitor pentru a iesi din afacere, insa atunci incepe adevarata actiune si apare santajul si amenintarile.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Personajul Harley Quinn din filmul “Brigada sinuciagasilor” revine in acest an intr-un film numit Pasari de prada si fantastica Harley Quinn. Mai mult decat un personaj feminin care sa poarte o geanta sau o rochie, este un eprsonaj puternic si cu o oarecare doza de nebunie. Dupa ce drumul ei si al lui Joker, partenerul ei, se despart, aceasta face o echipa cu mai multi eroi Black Canary, Huntress și Renee Montoya cu scopul de a salva o fata tanara din mainile unui criminal deosebit de periculos.

No time to die

Un alt film care va aparea in Romania in aprilie 2020 se numeste „Nu e vreme de murit”. Personajul principal este jucat de catre cunoscutul actor Daniel Craig. Se spune faptul ca Bond s-a pensionat, dar aceasta liniste nu dureaza foarte mult. Un vechi prieteni din CIA are nevoie din nou de serviciile lui pentru a ajuta in urmarirea unei persoane ce detine o tehnologie destul de periculoasa.

Mulan

Un film de aventura si drama, Mulan, va aparea in primavara acestui an pe marile ecrane. Actiunea are in centru fiica unui batran luptator care se va deghiza in barbat si ii va lua locul tatalui sau in armata. Acesta este gata de lupta, poate chiar cea mai pregatita dintre toti.