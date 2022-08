Intrucat necesitatile zilnice implica din ce in ce mai multa tehnologie, nu este surprinzator faptul ca mobilierul devine inteligent. Piesele de mobilier trebuie sa fie cat mai confortabile, iar incorporarea functiilor inteligente nu face decat sa ne usureze viata. Canapele, scaune, noptiere, tablii de pat sau comode, toate pot fi imbunatatite cu facilitati tehnologice de ultima ora pe care s-ar putea sa nu vrei sa le ratezi.

Indiferent daca ai mobila la comanda in sector 2 sau mobila de la Ikea, sunt cateva functii inteligente pe care s-ar putea sa le doresti!

Porturi USB

Trebuie sa recunosti ca suntem aproape permanent in contact cu dispozitivele inteligente si ca o statie de incarcare in locatii convenabile este de mare ajutor. Ce poate fi mai facil decat sa ai pe scaunul sau pe canapeaua pe care stai un port USB unde sa iti poti incarca smartphone-ul? Asa nu mai trebuie sa iti faci griji pentru bateria descarcata si nici nu vei mai avea nevoie de incarcator.

Tetiere reglabile

Daca nu ai experimentat inca luxul unei tetiere reglabile, nu stii ce pierzi. Din fericire, mai ai timp sa descoperi ce inseamna. Indiferent daca sunt ajustate printr-un buton sau un sistem cu click, tetierele reglabile iti faciliteaza pozitia optima pentru cap in functie de activitate. De la privit la televizor, la citit si odihna, aceste tetiere schimba jocul si duc confortul la nivelul urmator.

Senzor de lumina la capul patului

Imagineaza-ti ca te trezesti in mijlocul noptii, ai nevoie de lumina si poti aprinde lampa prin simpla atingere a unui senzor aflat in spatele noptierei. Acest lucru este posibil daca noptiera are o functie de asistenta a lampii. Sunt noptiere cu priza pentru lampa care se conecteaza la un buton cu senzor tactil usor de manevrat.

Prize de curent

Daca nu ai in dormitor suficiente prize sau vrei sa eviti dezordinea cablurilor, acum poti rezolva problema! Exista mobilier cu prize de curent incorporate la care te poti conecta usor pentru a-ti incarca dispozitivele sau a le pune in functiune.

Decupaje pentru mascarea cablurilor

Multe noptiere si suporturi TV sunt dotate cu orificii pentru cabluri care faciliteaza mascarea si organizarea firelor necesare pentru echipamentul media. Nimic nu este mai neplacut decat dezordinea creata de cabluri si fire incurcate si lasate la vedere, iar aceste decupaje ajuta la remedierea problemei.

Suport iluminat de pahar pe bratul canapelei

Cand urmaresti un film si lumina este redusa, un suport de pahar iluminat pe bratul canapelei sau al fotoliului poate fi extrem de util. Este un mic lux care iti va permite sa asezi intotdeauna bautura acolo unde trebuie si nu mai existe riscul sa versi paharele si sa patezi mobilierul.

Functionalitate de ridicare electrica asistata de la distanta

Reclinerele Power Lift sunt extrem de utile pentru cei care sufera de probleme de spate sau de picioare si intampina dificultati la asezarea sau ridicarea de pe o canapea. Datorita acestui sistem, miscarea va fi mult mai lina si fara durere. Acesta are telecomanda care permite reglarea pozitiei prin apasarea unui buton si este dotat si cu un port USB.