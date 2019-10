Fie ca este vorba despre un magazin online, un site de prezentare sau o platforma online a afacerii tale, odata pus online, orice website are un singur scop principal: sa vanda. Si cum poti vinde prin intermediul site-ului tau? Ei bine, teoretic este destul de simplu: tot ce trebuie sa faci este sa-l aduci cat mai sus in pozitiile Google, asa incat el sa fie vizibil catre toti cei care cauta serviciile tale.

Practic, sa iti faci site-ul sa apara printre primele site-uri pe Google nu este o treaba tocmai usoara. Nici promovarea lui nu este tocmai o activitate „easy”. Iti vom oferi astazi insa 7 sfaturi, 7 metode practice sau 7 „numeste-le cum vrei tu” dar 7 lucruri care te vor ajuta cu siguranta sa intelegi cam de unde ar trebui sa pleci cu strategia de promovare pentru afacerea ta si unde ar trebui sa te indrepti.

Iar fiindca la baza suntem o agentie SEO, iti vom oferi 7 tips&triks in aceasta directie. Cum iti poti promova afacerea mai eficient folosindu-te de cateva trucuri SEO

1.Monitorizeaza constant „sanatatea” site-ului tau si performanta generala a acestuia, folosind instrumente de analiza SEO

Poti folosi, spre exemplu, SEO Spider pentru a efectua o analiza de acest tip. Aceste instrumente iti vor oferi o analiza generala la prima vedere cu privire la intreaga performanta a site-ului. De asemenea, MOZ este un instrument foarte potrivit in aceasta directie.

Poti verifica problemele tehnice ale site-ului si poti primi sfaturi despre cum sa optimizezi site-ul si paginile specifice care au probleme. De asemenea, un astfel de instrument iti va spune care pagini din site-ul tau s-au indexat in Google si care nu s-au indexat. Astfel vei sti ce anume ai de facut in continuare, pentru a indexa site-ul mai eficient.

2. Cerceteaza-ti concurenta si vezi care sunt oportunitatile tale de crestere in raport cu cei care iti fac concurenta

Analizeaza site-ul concurentilor tai, prin intermediul unui program identic cu cel de mai sus, pentru a descoperi ce probleme au site-urile lor, in comparatie cu site-ul tau. De asemenea, foloseste un program de genul SEOZoom si adauga la campul de cautare toate cuvintele cheie importante pentru nisa ta, iar platforma iti va oferi cele mai importante site-uri care se optimizeaza deja pe acele cuvinte. Astfel poti afla ce cuvinte cheie tinteste concurenta ta si care sunt oportunitatile tale.

3. Creaza-ti o strategie de Content Marketing solida

La nivel de baza poti folosi functia de Editorial Assistant a platformei SEOzoom pentru a-ti contura o strategie de continut. Iar pentru optimizarea articolelor (cuvant cheie, titluri, metadescriere si SEO score) poti folosi Yoast by WordPress. Acest modul iti va oferi sfaturi despre cum si unde trebuie sa apara cuvantul cheie in text, cum sa formulezi textul asa incat sa fie lizibil si atractiv pentru cititori.

Foloseste si functia de Keyword Relevance Analytics si Sugges Keywords pentru a integra cuvintele cheie principale si pe cele secundare in articolele tale. Poti folosi Ubersuggest pentru a afla long tail keywords pentru nisa ta.

De asemenea, in cadrul strategiei, foloseste functii de programare a articolelor in avans, asa incat sa ai continut constant, consecvent si sa te afli mereu in atentia cititorilor tai.

4. Foloseste Google Trends si alte platforme sau module de interest find pentru a tinti continut de calitate, care sa creeze interes

Urmarind ce continut aduce mai multe interactiuni si ce subiecte creeaza interes in randul audientelor ce te intereseaza, vei gasi inspiratie despre ce sa scrii si vei putea fructifica ideile care se afla la mare cautare.

De asemenea, cauta intre stirile locale sau nationale, cele mai cautate si preluate subiecte. O stire care a fost preluata de 10 dintre cele mai mari reviste sau ziare din USA, spre exemplu, este clar ca are potential sa devina continut viral. Adapteaza aceste teme la afacerea ta si profita de marketingul situational pentru a crea continut de calitate, atractiv pentru utilizatori.

5. Foloseste programe de SEO specializate pentru a-ti face update la pagini si pentru a imbunatati constant continutul

Time Machine este un astfel de modul care te poate ajuta. Acesta analizeaza comparativ paginile din trecut cu versiunile actuale si iti arata ce ai imbunatatit, dar iti poate da si sfaturi despre ce anume ar trebui sa mai iei in considerare pentru a-ti transforma paginile intr-un mod mai radical.

Schimbarile pot fi atat de natura tehnica, ca in cadrul unei analize GTMetrix, dar pot fi si schimbari cu privire la continut (date despre acestea poti obtine si in WordPress – lizibilitatea si cuvintele de legatura sau formatul paragrafelor – cum sa le imbunatatesti pentru a creste scorul de calitate al continutului tau).

6. Foloseste MOZ pentru a analiza densitatea cuvintelor cheie pe site-ul tau sau chiar si pe site-urile concurentilor

Stim cu totii ca fiecare cuvant cheie pentru care vrei sa rankezi trebuie sa se afle in site, in anumite parti ale continutului tau, insa densitatea este si ea importanta. Ai grija ca aceasta sa fie in limitele admise. Foloseste MOZ sau chiar Yoast SEO pentru a verifica densitatea cuvintelor cheie si pentru a verifica si pe site-urile concurentilor de cate ori apare cuvantul cheie ce te intereseaza pe tine si unde anume.

Asta iti va da o impresie destul de folositoare cu privire la actiunile concurentei pe partea de optimizare.

7. Foloseste metodele de identificare a cuvintelor cheie Google Keyword Planer si Ubersuggest si pentru a identifica un cost per click pentru fiecare cuvant cheie

S-ar putea ca pe viitor sa te intereseze totusi si promovarea online a site-ului tau prin Google Ads, sa spunem. Va fi util sa stii de la inceput cat te va putea costa un click pentru fiecare cuvant cheie pe care doresti sa rankezi. Vei vedea si concurenta pe acele cuvinte, asa incat poate poti gasi mici oportunitati de cuvinte cheie interesante, fara prea mare concurenta si cu un cost mai mic. Vei dori sa te optimizezi puternic pe acelea.

Daca vei considera aceste sfaturi utile, le poti implementa singur. Iar daca ai nevoie de ajutor, cel mai bine e sa apelezi la specialisti pentru servicii de promovare online profesionale. Citind aceste sfaturi, vei sti ce anume sa urmaresti si ce sa ceri specialistilor pentru a-ti aduce rezultate mai bune in promovarea afacerii tale.