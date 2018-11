Traim vremuri in care tehnologia este esentiala si o folosim zilnic indiferent de costurile ridicate pe care ni le aduce la energia electrica. Insa daca intrebi pe oricine daca si-ar dori costuri mai mici la energia electrica, toti vor raspunde intr-un mod pozitiv.

Eficienta energetica a locuintei este un lucru tot mai dorit de multa lume pentru ca nu numai ca ajuta la reducerea facturilor, ci creste si valoarea locuintei. Exista deja cateva studii recente care au constatat faptul ca in ziua de astazi cumparatorii sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru casele construite intr-un mod cat mai ecologic si care aduc facturi mai mici la utilitati.

Dincolo de construirea unei case ecologice, exista si numeroase optiuni pentru proiectele de imbunatatire a locuintei deja existente pentru a creste eficienta casei. Aceste imbunatatiri pot incepe de la mici modificari cum ar fi instalarea de becuri ecologice pana la achizitii importante precum ar fi panourile fotovoltaice. In continure vei afla care sunt cele mai populare solutii pentru a economisi cat mai multa energie pe termen lung.

1. Panouri solare

Din fericire soarele ofera o sursa alternativa de energie fiabila, dar si usor accesibila. Deoarece soarele exista liber si este inepuizabil, acesta poate fi valorificat si utilizat pentru a asigura nevoile noastre zilnice in ceea ce priveste energia. Cu cativa ani in urma parea neconventional sa ai panouri solare pe acoperis. Astazi, cu progresele tehnologice si preturile ridicate ale energiei electrice, este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru casa ta.

Instalarea panourilor solare poate ajuta în mod semnificativ la economisirea energiei, cu atat mai mult daca zona in care locuiesti este un loc care are foarte mult soare pe tot parcursul anului. In acest caz, instalarea panourilor solare pentru a produce energie electrica este o investitie inteleapta care va reduce cu siguranta facturile de energie electrica.

2. Sisteme solare de incalzire a apei

Majoritatea oamenilor folosesc cantitati uriase de energie pentru incalzirea apei. In incercarea de a reduce costurile energiei electrice sau a gazelor, poti alege sa iti incalzesti apa folosind energia libera a soarelui prin instalarea un incalzitor solar de apa. Acesta functioneaza astfel: apa circula printr-un colector izolat negru pentru a maximiza absorbtia si retinerea energiei solare care ulterior incalzeste in mod eficient apa. Din nou, investitia initiala poate fi un pic mai putin costisitoare, dar in viitor va asigura costuri mai reduse la electricitate.

3. Lampi solare

Utilizarea lampilor solare pentru iluminat poate contribui mult la reducerea nevoii de iluminare artificiala, care consuma in prezent o mare cantitate de energie electrica. In plus, lampile solare sunt durabile si asigura aceeasi eficienta de iluminare sau una chiar mai mare comparativ cu becurile conventionale.

4. Banci de energie solara si incarcatoarele solare

Bancile si incarcatoarele cu energie solara utilizeaza in mod direct energia soarelui prin alimentarea dispozitivelor electronice. Avantajul este ca acestea sunt portabile, asadar, chiar daca esti plecat intr-o calatorie nu trebuie sa iti faci griji cu privire la incarcarea lor la energia electrica. Mai mult, poti face din banca de energie solara si incarcatorul optiunea principala de incarcare cu energie. Pur si simplu lasi incarcatorul in timpul zilei sa capteze energia soarelui, apoi o utilizezi pe timpul noptii pentru a-ti incarca dispozitivele.

5. Uscarea alimentelor

Exista mai multe moduri de a face alimentele sa dureze mai mult, ceea ce se numeste si conservarea alimentelor. Una dintre tehnicile de lunga durata este uscarea sau deshidratarea acestora care a fost folosita inca de 12 000 ani i.Hr. In masura in care tehnicile moderne existente astazi nu erau disponibile, oamenii reuseau cu succes sa-si pastreze mancarea cu ajutorul energiei solare.

6.Panouri solare de apa calda pentru incalzirea piscinei

Piscinele sunt niste locuri excelente pentru relaxare. Daca locuiesti la casa si ai piscina, poti alege in schimbul energiei electrice sa iti incalzesti bazinul cu ajutorul panourile solare pentru apa calda. Investitia initiala este una ridicata pentru astfel de panourii, dar cu siguranta in timp vei vedea ca vei economisi bani si energie.

7. Incalzire solara pasiva

Incalzirea solara pasiva este una dintre cele mai simple metode de a obtine energia solara deoarece nu are nevoie de nici o tehnologie speciala. Conditia este ca ferestrele casei sa fie indrepte spre directia soarelui. Aceastea capteaza caldura soarelui, oferind astfel incalzire gratuita in interiorul casei. Pe timpul zilei este necesar sa dai la o parte perdelele pentru a patrunde soarele cat mai mult, iar pe timpul noptii acestea trebuie trase inapoi pentru a nu se pierde caldura.

Aceasta metoda de incalzire te ajuta sa economisesti energie pe care o veti pentru incalzirea pe timpul iernii. De aceea atunci cand construiesti o casa sau alegi o casa noua, cel mai bine este sa aiba ferestrele orientate spre directia soarelui pentru a te putea bucura de beneficiile incalzirii solare pasive.