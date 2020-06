Sistemele electrice precum PC-urile, serverele, comutatoarele, routerele, modemurile, comutatoarele din locuinta ta, pot fi in pericol de a se confrunta cu daune electrice, fie ca de vina este cablul necorespunzator al amplasamentului, fluctuatiile alimentarii electrice sau circuitele montate incorect.

De aceea este necesar sa iti iei masuri de precautie care te vor ajuta sa previi consecintele distructive ale accidentelor electrice. Daca ai mai lucrat cu sistemele electrice poti sa le verifici chiar tu sau sa apelezi la un electrician Bucuresti care va sti cum sa lucreze in siguranta.

1. Verifica nivelurile de electricitate

Majoritatea echipamentelor computerizate sunt proiectate pentru a utiliza 120 volti de curent alternativ furnizati la 60 Hertz. Curentul electric furnizat de o utilitate locala poate varia de la acest standard, insa, uneori, semnificativ.

Cand implementezi noi sisteme si pe masura ce instalatiile sunt extinse, asigura-te ca reteaua electrica locala continua sa furnizeze curentul in parametri adecvati. Atat intreruperile, cat si surplusurile de curent afecteaza componentele electrice ale PC-ului si ale serverului si pot duce la defectiuni si pierderi de date ulterioare.

2. Vezi daca circuitele de alimentare sunt impamantate corect

Protectiile de supratensiune si dispozitivele UPS nu pot proteja in mod corespunzator hardware-ul in care sunt proiectate. Acest lucru este necesar pentru a vedea daca prizele electrice in care sunt conectate sunt impamantate corespunzator. Cablarea la sol este responsabila pentru devierea majoritatii tensiunilor. Atunci cand cablurile la sol sunt compromise, supratensiunile nu au o cale eficienta de suprimare. Serverele, calculatoarele si echipamentele de retea pot suferi ulterior daune semnificative.

Multe modele de UPS si protectoare de supratensiune vor aprinde o lampa de avertizare daca priza in care sunt conectate nu este impamantata corect. Majoritatea magazinelor hardware vand, de asemenea, testere de circuit ieftine care sunt pur si simplu conectate la prize pentru a confirma ca circuitele sunt impamantate corect.

3. Nu supraincarca circuitele

Suprasolicitarea prizelor cu tot felul de cabluri nu face altceva decat sa inmulteasca cerintele de putere plasate pe circuitul la care sunt conectate acele prize. Plasarea unor cereri excesive pe un circuit poate duce la intreruperi ale puterii intermitente, variatii largi ale energiei electrice si chiar pericole de incendiu, deoarece circuitele suprasolicitate depasesc limita de siguranta.

4. Foloseste un UPS sau dispozitive contra supratensiunii

Evita sa folosesti benzi de alimentare neprotejate, care nu fac nimic pentru a proteja echipamentele conectate in fata supratensiunilor. Achizitioneaza protectori de supratensiune si dispozitive UPS. Conectati toate echipamentele electronice la UPS sau la dispozitivele de protectie la supratensiune pentru o siguranta sporita.

5. Calculeaza corespunzator capacitatea UPS

La fel cum circuitele electrice pot fi afectate, la fel se poate depasi si capacitatea de alimentare a unui dispozitiv UPS. Calculeaza cu atentie cerintele de energie pentru sistemele atasate la un dispozitiv UPS pentru a te asigura ca UPS-ul poate alimenta echipamentul conectat.

Majoritatea producatorilor de UPS furnizeaza sisteme interactive pe care le poti utiliza pentru a estima tensiunile-amperi si watt-urile necesare pentru alimentarea sistemelor electrice din casa ta.

De asemenea, asigura-te ca protectorul de supratensiune selectat include protectie impotriva fulgerelor. Fara protectie impotriva furtunilor, un protector de supratensiune se poate dovedi inutil in protejarea echipamentelor informatice sensibile, ceea ce duce la o eroare hardware si date pierdute.

6. Testarea surselor de alimentare

Componentele electronice din computer, cum ar fi motoarele de pe hard disk, memoria, placile video si placile de baza sunt sensibile la fluctuatii minore ale alimentarii electrice. Chiar daca au fost testate circuitele, a fost verificata legarea la pamant corespunzatoare, iar UPS-urile sau protectiile de supratensiune sunt instalate, sursa de alimentare a sistemului poate provoca pagube electrice pentru un computer sau server.

Sursele de alimentare cu functionare defectuoasa trebuie inlocuite imediat pentru a proteja componentele de deteriorarea electrica si de pericolele potentiale de incendiu. Daca o sursa de alimentare a distribuit energie electrica excesiva catre un sistem, ar fi o idee buna sa testezi placa de baza, procesorul, memoria si alte componente pentru a te asigura ca nu sunt necesare reparatii suplimentare.

7. Mentine temperaturile de functionare corespunzatoare

Temperatura este un inamic binecunoscut al comutatoarelor de retea, firewall-urilor, PC-urilor, serverelor si al altor echipamente. Temperaturile ridicate pot afecta negativ sursele de alimentare, putand provoca deteriorarea componentelor interne ale unui sistem. Temperaturile ridicate pot de asemenea sa impiedice electronica interna a unui dispozitiv UPS sa functioneze corect, lasand astfel riscurile sistemelor si echipamentelor conectate.

Protejeaza-te de daunele electrice rezultate din supraincalzire, asigurand ca sistemele primesc o racire corespunzatoare. Cand realizezi intretinerea de rutina a sistemului, verifica daca ventilatoarele pentru PC si serverul functioneaza corect si nu sunt obstructionate.