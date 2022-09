În această zi a anului 1321, în orele negre dinaintea primilor zori, a murit, la vârsta de 56 de ani, aflându-se în exil în Ravenna, primul mare poet modern, Dante Alighieri.

Din anumite puncte de vedere, Dante a fost precursorul renascentiștilor ce întruchipau idealul acelui uomo universale, renascentiști care aveau să apară din Florența lui natală după un secol și mai bine de la moartea lui.

Filosof, cavalerist îndrăzneț (a luptat pentru Florența împotriva orașului Arezzo, în Bătălia de la Campaldino), membru al consiliului, slujitor al prinților, ambasador – Dante a fost toate acestea, precum și creatorul celui mai măreț poem scris vreodată. Dante și-a petrecut ultimii 19 ani de viață exilat din Florența, alungat de facțiunea pro-papă Guelfii Negri, Dante fiind împotriva viziunii lor.

În această perioadă și-a compus capodopera, Divina comedie, cu cele 100 de cânturi ale ei. Inițial, a intitulat-o simplu „La Commedia” („Comedia”), datorită finalului fericit în care Dante este condus în Paradis. Abia la două secole de la moartea sa, lucrării i s-a adăugat și cuvântul „divină” la titlu.

În secolele scurse de la moartea lui Dante, „Divina comedie” a inspirat alți mari artiști. Botticelli, Michelangelo, Blake și Doré au creat cu toți ilustrații după Divina comedie, iar Rossini, Schumann și Liszt au folosit-o ca punct de plecare pentru compozițiile lor. Longfellow a tradus-o în limba engleză și, grației ei, T.S. Eliot l-a plasat pe Dante pe picior de egalitate cu Shakespeare, drept cei mai mari poeți ai tuturor timpurilor.

Dante era un admirator al poeților de dinaintea sa, mai ales al romanului Virgiliu, pe care l-a ales să-i fie călăuză în călătoria sa prin Infern. Mulți consideră că aceste cuvinte, folosite de Dante pentru a-l descrie pe Virgiliu, sunt la fel de potrivite și pentru el însuși: „Onorate l’altissimo poeta” („Onorați-l pe cel mai mare poet”).

Tot la 14 septembrie:

1516: Regele Franței Francisc I câștigă bătălia de la Marignano.

1812: Napoleon intră în Moscova.

1852: Moare, în castelul Walmer din Kent, ducele de Wellington.

1901: Theodore Roosevelt devine cel de-al douăzeci și șaselea președinte al Statelor Unite în urma decesului președintelui McKinley, care fusese asasinat.

1950: Pușcașii marini debarcă la Inchon, în cursul Războiului din Coreea.

Geo Alupoae, critic de teatru.