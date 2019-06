In societatea de acum multi ani exista conceptia careia femeile erau nevoite sa se casatoreasca cat mai devreme, chiar in apropierea varstei de 20 de ani si sa faca intr-un timp destul de scurt si copii. Acestea isi traiau ulterior viata avand grija de copii si de sot si nu erau incurajate sa munceasca sau sa faca altceva. In ziua de astazi, lucrurile stau complet diferit. Femeile sunt tot mai independente din punct de vedere profesional si financiar, iar media de varsta la care aceste aleg sa faca un copil este de 30 de ani.

Cu toate acestea, nu toate femeile sunt pregatite sa devina mame, desi nu se mai afla la varsta la care isi doreau sa se stabileasca mai intai situatia financiara. Multe femei, in special cele care sunt prea ocupate cu carierele lor, nu se simt inclinate sa se casatoreasca sau sa aiba copii. Insa pentru unele dintre ele incepe sa se dezvolte instinctul matern pe care nu il pot ignora. Incep sa relationeze mai bine cu bebelusii, se intereseaza de tabel diversificare bebelusi si multe alte informatii utile pentru viitoarele mamici. In aceste situatii, cu siguranta ar fi bine sa fie atente la aceste semne care le pot da de gol faptul ca sunt pregatite sa devina mamici chiar daca ele nu realizeaza.

1.Te atasezi rapid de bebelusi

Fie ca este vorba despre copilul unei prietene, al unei colege de munca sau chiar atunci cand vezi pe strada o proaspata mamica, atunci cand simti ca vrei sa te joci mai mult cu bebelusul si nu iti mai dezlipesti privirea de la el poate inseamna ca esti pregatita sa ai si tu propriul copil. Faptul ca te atasezi rapid de bebelusi poate fi un semn ca ai inceput sa ai instincte materne.

2. Poti pune nevoile altcuiva pe primul loc

Atunci cand esti parinte nici nu incape vorba sa fii egoist. Toata atentia se indreapta catre copil si te gandesti sa ii fie lui bine mai intai. Daca simti ca poti sa prioritizezi nevoile altcuiva in locul tau, atunci inseamna ca esti pregatita de viata de viitoare mamica.

3. Pui intrebari prietenilor care sunt deja parinti

Daca esti mereu curioasa despre ce anume mananca bebelusul, cum reactioneaza in diferite momente, cat doarme si chiar cum se schimba scutecul, atunci inseamna ca interesul tau pentru a avea un copil este destul de crescut.

4. Nu esti speriata daca iti intarzie

In situatiile in care nu te sperii atunci cand menstruatia iti intarzie cateva zile, inseamna ca nu ai avea nici o problema sa ramai insarcinata. Mai mult, atunci cand aceasta apare si te simti usor dezamagita, ar trebui sa iti dea de gandit. Daca sunt si luni in care te gandesti sa iti cumperi un test de sarcina si esti entuziasmata de acest lucru este clar ca iti doresti fara stii poate un bebelus.

5. Nu te sperie schimbarile in viata

Exista persoane care se simt confortabil cu ritmul lor de viata actual iar orice schimbare le sperie si le face sa se simta anxioase. Daca tu chiar iti doresti o schimbare si esti foarte entuziasmata de acest gand, inseamna ca venirea pe lume a unui bebelus nu te va speria si poate fi schimbarea de care ai nevoie.

6. Iti place sa mergi la evenimentele cu si despre copii

Daca in trecut, atunci cand te aflai inconjurata de copii, simteai ca te oboseste si acum iti face placere sa mergi si sa fii alaturi de ei, inseamna ca ceva s-a schimbat. Este posibil ca in subconstientul tau sa iti doresti sa ai si tu propriul copil.

7. Discuti cu partenerul despre asta

Atunci cand va intelegeti de minune poate inseamna un alt pas in relatie, faptul ca aceasta poate continua si la urmatorul nivel, acela de a avea un nou membru in familie. Daca va surprindeti uneori ca discutati despre acest lucru, despre ce nume sa ii puneti copilului si va ganditi deja la zodie si faceti calcul zodiac chinezesc, inseamna ca sunteti pregatiti sa deveniti parinti.

