Cand ai o pisicuta ca animal de companie esti direct responsabil de sanatatea si bunastarea ei. Potrivit site-ului Tomitza.ro, unde gasesti numeroase informatii interesante despre cresterea pisicutelor, este bine sa stii care sunt semnele care indica o problema de sanatate si necesitatea unei vizite la medicul veterinar.

Iata care sunt acestea:

Pisica scuipa mai multe bile de par ca de obicei

Intrucat isi curata blanita in fiecare zi, este firesc ca, din cand in cand, pisicuta ta sa tuseasca si sa elimine par. Totusi, daca observi ca face acest lucru mai des decat de obicei, ar putea fi o problema.

Fie pisicuta ta sufera de o alergie si isi ingrijeste blanita mai des decat de obicei, fie sufera de o problema gastrointestinala si digestia si motilitatea parului prin tractul intestinal sunt ingreunate. De asemenea, ar putea fi un semn ca este necesara schimbarea dietei sau a altor factori din mediul pisicii.

Modificari ale apetitului

Medicii veterinari avertizeaza crescatorii de pisici ca schimbarea apetitului este un semn care nu trebuie ignorat. Acesta poate indica o problema de sanatate si, cu cat se va interveni mai repede, cu atat va fi mai bine.

Pierderea sau cresterea in greutate

Fluctuatiile bruste de greutate pot indica o problema de sanatate. Pisicile nu slabesc si nici nu se ingrasa brusc in mod natural, mai ales daca sunt mai in varsta. Prin urmare, daca observi ca pisica ta a slabit sau s-a ingrasat brusc, programeaza o vizita la veterinar.

Tusea

Exact ca la oameni, tusea persistenta este un semn ca pisica ta sufera de o afectiune respiratorie precum astmul. Uneori, cand tusesc, pisoii mici arata de parca ar vomita, dar nu elimina nimic. Daca sesisezi acest lucru, suna urgent la veterinar.

Probleme la litiera

Un alt semn ca ceva nu este in regula cu mica ta felina este comportamentul problematic la litiera. Daca pisica urineaza in afara litierei ar putea suferi de o infectie a tractului urinar sau de pietre la vezica urinara. Si, daca observi ca nu mai urineaza aproape de loc, ar putea suferi de un blocaj renal care poate fi foarte periculos.

Modificari comportamentale

Desi pare vag, pentru ca iti cunosti pisica mai bine ca oricine, vei fi primul care va observa ca ceva nu este in regula cu ea. Schimbarile minore sau majore de comportament pot include obiceiurile de ingrijire, nivelul de activitate, sociabilitate, cheful de joaca, apetitul si orice altceva care pare neobisnuit la pisica ta.

Desi s-ar putea sa nu fie decat o falsa alarma, daca sunt semnificative si ingrijoratoare ar trebui aduse in atentia medicului veterinar.

Simptome fizice

In functie de afectiunea de care sufera, pisicuta poate vomita excesiv sau prezinta scurgeri nazale sau in zona ochilor. Este clar ca atunci cand observi aceste simptome trebuie sa iei legatura cu medicul veterinar.

Daca observi oricare dintre semnele de mai sus, uneori este recomandat sa nu te alarmezi imediat, ci doar sa observi pisica cu mai multa atentie pentru cateva zile. Unele simptome nu necesita vizita imediata la veterinar si pot dispare de la sine. Insa, daca si starea generala a pisicii este proasta, nu mai astepta – du pisicuta imediat la medic.