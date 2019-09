In lumea ecommerce din ziua de azi, Amazon este un instrument pe care vanzatorii online pur si simplu nu-l pot ignora. In cei 25 de ani de la lansare, din etapa de creare website si pana in ziua in care Amazon a devenit cea mai valoroasa companie din lume, cresterea a fost una incredibila, oferind oportunitati nelimitate pentru antreprenori.

Ce pot invata oamenii care doresc sa lanseze o afacere online din parcursul brandului Amazon?

Stim cu totii ca atunci cand iti doresti sa-ti lansezi o afacere online, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te inspiri de la cei care au dezvoltat deja o afacere de succes si sa incerci sa „copiezi” pe cat se poate tehnicile si strategiile lor de succes.

Ce putem invata de la Amazon pe baza unor studii care releva cele mai interesante statistici despre acest brand?

1.Agresivitatea in advertising este un lucru pe care il putem invata de la Amazon. In fiecare luna, Amazon beneficiaza de circa 197 milioane de vizite pe site. Asta inseamna mai mult decat populatia celei mai mari tari de pe Pamant, Rusia. Aici i-au adus advertisingul si faptul ca peste tot in mediul online, pe orice cautare de produs, Amazon apare printre primele pozitii.

2. Diversitatea stocului si produselor este o lectie foarte buna si ea, pentru fiecare antreprenor online. Amazon vinde peste 12 milioane de produse diferite.

3. Masurarea rezultatelor si imbunatatirea constanta a tehnicilor de vanzare prin cross-selling si up-selling. Amazon are o medie a cosului de 1400 de dolari / an in randul clientilor fideli, decorati cu statutul de Prime Member. In acelasi timp, cosul mediu anual al utilizatorilor Non-Prime este de 600 de dolari.

4. Cel mai important lucru pe care il putem poate invata in ceea ce priveste vanzarile, insa, se ascunde intr-o alta statistica interesanta. Peste 50% din toata cifra de afaceri Amazon este facuta de terte parti, astfel incat marketplace-ul format de Amazon pe site-ul lor este cea mai buna unealta folosita pentru a creste profiturile. Poate de aceea si Emag a folosit exact acelasi sistem pentru a oferi concurentilor posibilitatea sa vanda prin intermediul platformei.

5. Un alt lucru pe care putem sa-l invatam despre afaceri in mediul online de la Amazon este continutul – mai ales cel generat de utilizator. Importanta acestei laturi este cruciala. Un numar de 9 din 10 cumparatori online din America compara produsul pe care vor sa-l cumpere pe Amazon, chiar daca in final nu-l vor achizitiona de pe site-ul companiei. Asta datorita recenziilor pe care le gasesc la produse.

6. Serviciile si customer-service-ul e un alt lucru asupra caruia trebuie sa aruncam un ochi la cei de peste ocean. Circa 80% dintre membrii activi pe Amazon au un abonament platit de servicii, Prime Member, deoarece beneficiaza de asistenta si de servicii ireprosabile fata de cei care folosesc platforma in modul gratuit.

7. Ceea ce mai putem invata de la Amazon este cum anume sa ne promovam, axandu-ne pe rezultate. Participarea la cursul oficial despre inrolarea pe Amazon ca vanzator aduce in medie intre 30 -35% mai multe vanzari partenerilor platformei, conform surselor. Astfel, strategiile de promovare si de vanzare Amazon nu doar ca functioneaza, ci aduc cresteri spectaculoase in randul afacerilor care aleg sa fie parteneri cu platforma.

Toate acestea sunt oportunitati de care orice antreprenor online poate profita. In plus, analiza unui brand precum Amazon si implementarea unor tehnici din cadrul platformei lor va da rezultate incredibile. Exemplul cel mai bun in acest sens fiind chiar Emag, care a replicat nu doar o data strategia de pozitionare si de vanzare a cunoscutei afaceri Amazon.