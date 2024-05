Aproximativ 700 de persoane au participat la lansarea candidatului PSD la Primăria Rădăuți, avocatul Traian Andronachi, eveniment care a avut loc la Casa de Cultură din localitate. De față au fost prezenți candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, liderul județean al partidului, senatorul Ioan Stan, senatorul Gheorghiță Mîndruță și deputații Mirela Adomnicăi și Eugen Bejinariu. Șoldan a remarcat modul profesionist în care a gestionat Traian Andronachi situația la Spitalul Municipal Rădăuți pe timpul pandemiei dar și în activitatea de zi cu zi cât a fost directorul instituției fiind convins că municipiul Rădăuți va fi pe mâini bune după 9 iunie.

”Când vorbesc cu atâta încredere pe oriunde merg despre dezvoltarea județului Suceava, este pentru că știu ce echipă am alături de mine. O echipă formată în principal din primari și viitori primari, împreună cu care nu doar că vom recupera decalajele economice față de celelalte județe, dar vom deveni și unul dintre județele în care se vor întoarce tot mai mulți dintre frații, surorile, copiii sau părinții noștri plecați la muncă în străinătate. Unul dintre viitorii primari din echipa mea este Traian Andronachi. Am toată convingerea că pe 9 iunie va câștiga Primăria Rădăuți și va demonstra că în acest municipiu se pot realiza mult mai multe proiecte pentru oameni și într-un ritm mult mai susținut. Traian a fost un bun manager al Spitalului Municipal Rădăuți tocmai în cea mai grea perioadă, nu doar a municipiului, ci și a județului, în timpul pandemiei. A demonstrat atunci că este un lider puternic și dedicat comunității sale. Sub îndrumarea sa, spitalul a reușit să facă față cu brio provocărilor, a rămas deschis alături de spitalul din Suceava, iar pentru mine și pentru mulți dintre cei care l-au cunoscut, Traian Andronachi a fost și este un exemplu de eficiență și profesionalism. Astăzi, la lansarea candidaturii lui Traian Andronachi, în fața a aproximativ 700 de oameni, în Casa de Cultură din Rădăuți, recunosc că am avut emoții, pentru că le vorbeam celor prezenți nu doar despre un candidat, ci și despre un bun prieten al meu. Traian. Soț, tată dedicat și avocat. Sunt ferm convins că municipiul Rădăuți va fi pe mâini bune după 9 iunie. Îl știu bine pe Traian. Multora nu le va fi ușor. Pe unii îi va pune la treabă, pe alții nu îi va mai lăsa să facă ce vor, nepotismele vor dispărea, construcțiile nu se vor mai face fără niciun căpătâi, oamenii nu vor mai îngheța iarna de frig în case, drumurile nu vor mai fi asfaltate în bătaie de joc, iar societățile care căpușează banul public vor avea o mare problemă. Toți aceștia vor fi exact cei care în săptămânile următoare vor încerca să vă convingă că e bine așa cum e, cu actuala administrație. Până pe 9 iunie, când vor zbura. De la Primăria Rădăuți, de la Consiliul Județean Suceava! Împreună cu Traian Andronachi, dezvoltăm municipiul Rădăuți, dezvoltăm județul Suceava”, a spus Șoldan.