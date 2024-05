Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat, în perioada 15-17 mai 2024, EC2U Student Event. La eveniment au participat 73 de studenți, dintre care 71 de la cele 8 universități membre ale Alianței EC2U, din care UAIC face parte alături de universitățile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (Franța), Salamanca (Spania), Turku (Finlanda) și Linz (Austria) și 2 studenți de la Universitatea din Lvov (Ucraina), membru asociat EC2U.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc miercuri, 15 mai 2024, la ora 10.30, în sala „Ion Simionescu” de la Casa Universitarilor Iași, cu participarea rectorului UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, a prorectorului UAIC pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA și a coordonatorului Alianței EC2U, prof. univ. dr. Ludovic THILLY, de la Universitatea din Poitiers, care a participat online.

Cu tema „Shaping the future through EU elections”, EC2U Student Event a avut ca activitate principală o dezbatere pe formatul Parlamentului European, în cadrul căreia studenții participanți au discutat, în mod organizat, despre importanța alegerilor europarlamentare și implicarea cetățenilor Uniunii Europene în procesul de desemnare a membrilor Parlamentului European.

În cadrul EC2U Student Event a avut loc și o masă rotundă, găzduită de Primăria Municipiului Iași, la care studenții participanți au avut un schimb de idei, pe tema integrării europene, cu specialiști din diferite domenii. Programul evenimentului a mai inclus și un tur al orașului Iași, un workshop despre interculturalitate cu titlul „Mosaic of Identities: A workshop on intercultural understanding and belonging”, întâlnirea consiliului studenților reprezentanți din cadrul EC2U, o vizită în Grădina Botanică a UAIC dar și activități de socializare sau sportive. Prin participarea la eveniment, studenții au avut ocazia să învețe mai multe despre procesul democratic al Uniunii Europene, despre conceptul de identitate europeană și să își dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană.

Mai multe informații despre EC2U Student Event sunt disponibile aici: https://ec2u.eu/news/ec2u-student-events/

Alianța de universități European Campus of City-Universities (EC2U) este un consorțiu academic format din 8 universități cu tradiție din regiuni diferite ale Uniunii Europene: Universitatea din Poitiers (coordonator, Franța), Universitatea „Johannes Kepler” din Linz (Austria), Universitatea din Coimbra (Portugalia), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Salamanca (Spania), Universitatea din Pavia (Italia), Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena (Germania), Universitatea din Turku (Finlanda) și. Alianța se bazează pe o cooperare unică între universități și orașe, implicând comunități academice, municipalități, autorități regionale, actori socio-economici și cetățeni. EC2U promovează o inițiativă globală fără precedent, bazată pe provocări, care are în prim-plan Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite. Mai multe informații despre Alianța EC2U sunt disponibile aici: https://ec2u.eu/