În această zi de 25 ianuarie a anului 1947, în Palm Island, Florida, Al Capone, cel mai notoriu gangster din istoria Statelor Unite, a murit la patru zile după cea de-a 48-a aniversare, în urma unui atac de apoplexie, complicat de pneumonie. Cu mintea încetinită de ravagiile sifilisului, și-a trăit ultimii opt ani retras la proprietatea lui din Florida, după opt ani și jumătate petrecuți în închisoare.

Crescut în Brooklyn de părinții lui imigrați din Napoli, Capone a abandonat școala când avea doisprezece ani și curând a devenit un criminal violent. În adolescență, a ucis cel puțin doi oameni, fapte pentru care n-a fost niciodată condamnat. În timpul acestei perioade din Brooklyn și-a căpătat porecla de „Scarface”, când, după ce-a insultat o femeie într-un bordel numit Harvard Inn, fratele acesteia i-a tăiat obrazul cu un brici.

La douăzeci de ani, Capone s-a mutat la Chicago, unde a urcat rapid în ierarhia bandelor. Curând, a devenit gangsterul numărul unu al orașului, controlând tripourile, bordelurile și cursele de cai, dar cea mai profitabilă afacere era pentru el vânzarea de alcool în America din epoca Prohibiției. Organizația lui criminală conducea un număr de cluburi de noapte, baruri și distilerii ilegale, generând un venit de peste 100 de milioane de dolari.

Pentru a cuceri și a menține acest imperiu, Capone și-a lichidat fără milă toți competitorii din lumea interlopă. Cea mai abominabilă crimă a sa a fost Masacrul din Ziua de Sf. Valentin din 1929, când patru dintre gorilele sale, doi dintre ei fiind deghizați în polițiști, au intrat într-un garaj situat la nr. 2122 pe North Clark Street din Chicago, unde își avea cartierul general un contrabandist rival, Bugs Moran. Acolo, i-au pus la zid pe șase dintre membrii bandei lui Moran, plus un ajutor de mecanic ghinionist de la garaj, și au deschis focul asupra lor cu două carabine și două mitraliere. (Moran însuși, care fusese probabil victima vizată, se afla pe cealaltă parte a străzii și a scăpat în acea zi, dar rivalitatea lui cu Capone s-a încheiat, iar el s-a apucat de fărădelegi mărunte, murind în cele din urmă la penitenciarul Leavenworth).

Ani de-a rândul, Capone a părut imun la condamnare într-un oraș celebru pentru corupția de la nivelul administrației și al forțelor polițienești, iar guvernul federal și-a pierdut speranța să-l mai aducă în fața justiției. Dar în sfârșit, ignorându-i crimele, extorcările de bani și alte infracțiuni mai grave, guvernul a avut ideea de a-l condamna pentru evaziune fiscală, dat fiind că Al Capone n-a completat niciodată o declarație fiscală de venituri.

În 1931, Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală și, alături de 68 dintre locotenenții săi, pentru violarea legilor Prohibiției. Când judecătorul a refuzat să cadă la învoială, Capone a încercat să mituiască juriul, dar judecătorul a fost mai viclean ca el și i-a schimbat în ultima clipă pe jurați.

Pe 17 octombrie, Capone a fost condamnat pentru doar cinci dintre cele douăzeci și trei de capete de acuzare formulate împotriva lui, dar asta a fost suficient să-i aducă o condamnare de unsprezece ani și o amendă de cincizeci de mii de dolari. Capone avea doar treizeci și trei de ani când a început să-și ispășească pedeapsa la Atlanta și a devenit curând liderul celor întemnițați, obținând privilegii speciale de la gardienii lui. Hotărând că ar trebui să fie supus unui regim mai sever, guvernul l-a transferat la celebra închisoare Alcatraz, pe o insulă din Golful San Francisco, unde nu avea nici un fel de contact cu lumea de afară.

În timpul cât a fost încarcerat la Alcatraz, Capone a început să manifeste semne de demență provocată de sifilisul ajuns în faza terțiară. Ulterior a fost transferat în Insula Terminal din California, apoi eliberat, în cele din urmă, pe 16 noiembrie 1939.

De-acum un om liber, s-a mutat la proprietatea lui din Florida, dar mintea lui afectată grav de boală a făcut imposibilă orice activitate ilegală, așa încât a trăit ca un pensionar senil până când a murit, neplâns de nimeni.

Tot la 25 ianuarie:

1533: Henric al VIII-lea se însoară în taină cu Anne Boleyn, însărcinată.

1586: Moare pictorul german Lucas Cranach cel Tânăr.

1759: Se naște poetul scoțian Robert Burns.

Geo Alupoae, critic de teatru