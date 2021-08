În perioada 01 – 08 august 2021, Federația Română de Taekwondo WT a organizat în Eforie Sud “Stagiul Tehnic Național 2021”, ce a cuprins “Campionatul Național de Kyorugi (Proba olimpică) la categoriile Juniori, Tineret și Seniori, Campionatul Național de Poomsae (Proba neolimpică) la toate categoriile, examen de centură neagră și roșie-neagră, dar a fost acordată o atenție sporită și probelor auxiliare SpeedKick și Haidong Gumdo unde s-a desfășurat de asemenea Campionat Național.

Această desfășurare sportivă s-a organizat în condiții de maximă siguranță, fiind necesar și prezentarea unui rezultat negativ al testului Covid-19 sau dovada vaccinării împotriva virului Sars-Cov2. Datorită unei proceduri foarte bine stabilite s-au aliniat peste 600 de sportivi și oficiali legitimați la 33 de cluburi de profil.

În componența lotului Clubului Sportiv Botoșani s-au aflat 24 de sportivi de la grupele din Botoșani, Dumbrăveni și Săveni care au fost inițiați de tehnicienii Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club. Totodată, au participat la activitățile Federației Române de Taekwondo WT 5 sportivi debutanți : Eduard Tănăsucă, Mălina Timingeriu, Cristian Serediuc, Andrei Fusa și Sebastian Murariu. Ultimii 2 au participat și la campionatele naționale unde au obținut fiecare câte 2 medalii.

Secția de Taekwondo WT a Clubului Sportiv Botoșani se bucură de un adevărat succes, continuând evoluția anuală excepțională, după cum urmează:

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KYORUGI (Luptă)

– Probă Olimpică – 24 medalii –

LOCUL 1 : Richard CHELARIU (juniori), Andreea IGNAT (tineret), Andreea CORDUNEANU (seniori) și Diana MATEI (seniori).

LOCUL 2 : Florin RACLEȘ (juniori), Liviu FLOREA (juniori), Alex OCHIȘOR (juniori), Robert ANUȚA (tineret), Andreea IGNAT (seniori) și Miruna ANICULĂESĂ (seniori).

LOCUL 3 : Ioana PAVĂL (2 medalii, juniori & seniori), Gabriel AGHIȚOAIE (2 medalii, juniori & seniori), Erik BRUMARI (2 medalii, juniori & seniori), Antonio FLOREA (2 medalii, tineret & seniori), Teodora MUNTEAN (juniori), Gabriel DÎRVARIU (juniori), Mario TOFAN (tineret), Liviu FLOREA (seniori), Denis MATEI (seniori) și Sebastian MURARIU (juniori – AS Brilliant).

CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE:

Categoria Tineret – LOCUL 3;

Categoria Seniori – LOCUL 2;

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE POOMSAE (Forme)

– Probă Neolimpică – 51 medalii –

LOCUL 1 : Gabriel DÎRVARIU (2 medalii la juniori), Gabriel AGHIȚOAIE (2 medalii la juniori), Mario TOFAN (2 medalii la seniori), Andreea IGNAT (2 medalii la seniori), Octavian BUDACĂ (juniori mici), Bianca COSTIC (juniori mici), Ioana PAVĂL (juniori), Liviu FLOREA (juniori), Cosmin CIOBANU (seniori), Miruna ANICULĂESĂ (seniori), Diana MATEI (seniori) și Denis MATEI (seniori).

LOCUL 2 : Andreea CORDUNEANU (3 medalii la juniori), Gabriel DÎRVARIU (2 medalii la juniori), Octavian BUDACĂ (juniori mici), Sara CHIRIEAC (cadeți), Sabina BURSUC (cadeți), Teodora MUNTEAN (cadeți), Liviu FLOREA (juniori), Mario TOFAN (seniori), Andreea IGNAT (seniori), Cosmin CIOBANU (seniori), Miruna ANICULĂESĂ (seniori), Diana MATEI (seniori), Denis MATEI (seniori) și Andrei FUSA (copii II – AS Brilliant).

LOCUL 3 : Ioana PAVĂL (2 medalii la juniori), Miruna ANICULĂESĂ (2 medalii la seniori), Cosmin CIOBANU (2 medalii la seniori), Sara CHIRIEAC (cadeți), Alexandru FUSA (cadeți), Liviu FLOREA (juniori), Gabriel AGHIȚOAIE (juniori), Erik BRUMARI (juniori), Richard CHELARIU (juniori), Alex OCHIȘOR (juniori), Andreea IGNAT (seniori), Mario TOFAN (seniori), Diana MATEI (seniori), Denis MATEI (seniori) și Sebastian MURARIU (juniori – AS Brilliant).

CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE – LOCUL 2

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SPEEDKICK (Forme)

– Probă Neolimpică – 1 medalie –

LOCUL 2 : Andrei FUSA (copii II).

Au obținut cu brio examenul de Centură Neagră, următorii sportivi:

Ioana-Maria PAVĂL;

Mario-Alexandru COJOCARIU;

Richard-Vasilică CHELARIU;

Gabriel-Alin AGHIȚOAIE.

Totodata, au obținut cu brio examenul de Centură Roșie cu tresă Neagră, ultimul pas înaintea centurii negre, următorii sportivi: Bianca-Elena COSTIC, Octavian BUDACĂ, Sabina-Patrisia BURSUC, Sara-Ioana CHIRIEAC, Florin-Alexandru FUSA, Alex-Patric OCHIȘOR, Liviu FLOREA, Antonio FLOREA, Florin-Alexandru RACLEȘ, Dumitru-Robert ANUȚA și Iannis-Erik BRUMARI.

Rezultatele de mai sus la Taekwondo WT vin și în baza unui sprijin enorm din partea Clubului Sportiv Botoșani, din partea Primăriei Dumbrăveni și din partea Primăriei Săveni. Aceștia au o colaborare bine dezvoltată prin intermediul Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sportivul Florin RACLEȘ fiind un adevărat succes al acestei colaborări. Totodată, sprijinul părinților este foarte important, sportivii având toată încrederea și susținerea necesară în practicarea sportului de performanță.

Stafful care s-a ocupat de pregătirea acestor sportivi este format din: Denis-Paul MATEI – antrenor coordonator; Jan-Pavel MATEI – antrenor; Diana-Nicola MATEI – instructor și Cosmin-Dorin CIOBANU – instructor.

„ Sunt bucuros că în fiecare an reușim să ne menținem în topul cluburilor din țară. Am parte staff de excepție, fără de care nu am fi putut obține aceste rezultate. Suntem o echipă solidă, fapt ce ne dă putere și încredere să dezvoltăm sportul de performanță în disciplina olimpică Taekwondo WT. Cu acest prilej doresc să îi încurajez și pe instructorii juniori care sunt într-un proces riguros de formare.

Încă un an dificil, cu restricții, multe dificultăți de pregătire și cu lipsă de competiții internaționale momentan, însă am primit sprijin din partea Clubului Sportiv Botoșani, din partea primăriei Dumbrăveni și din partea primăriei Săveni care ne-au acordat accesul, conform ordinelor MTS să ne antrenăm pe timpul pandemiei cu coronavirus, având încredere și dorință de muncă și respectând toate normele impuse.

Urmează la sfârșitul lunii august să desfășurăm un cantonament dedicat în principal sportivilor începători și avansați pentru a ridica noi talente la cel mai înalt nivel. ” a declarat antrenorul secției de Taekwondo WT a Clubului Sportiv Botoșani, Denis-Paul MATEI – Centură neagră 4 DAN.