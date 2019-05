76 de școli sucevene cu WC-uri în curte vor fi dotate cu grupuri sanitare modulare. Anunțul a fost făcut, la Suceava, de ministrul Educației Ecaterina Andronescu, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful Inspectoratului Școlar, Cristian Cuciureanu și senatorii PSD Ioan Stan și Virginel Iordache. Ministrul a spus că banii pentru achiziționarea modulelor și racordarea acestora la rețelele de apă și canalizare și la fosele septice, acolo unde este cazul, vor ajunge la primării prin intermediul Inspectoratului Școlar. Ecaterina Andronescu a adăugat că în proiect sînt incluse 1.100 de școli din toată țara cu toalete în curte. Andronescu a mai spus că pentru aplicarea programului ministerul are prinse în buget de 65 de milioane de lei.

