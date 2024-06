Peste 780 studenți și profesori universitari din țară au participat la sesiunile de autocunoaștere și orientare în carieră din cadrul programului gratuit FUTURE Manager lansat de McDonald’s în România și Eduspace. Programul și-a propus să dezvolte competențele necesare unui manager din piața muncii de azi pentru tinerii din cinci orașe din țară: București, Constanța, Craiova, Ploiești și Cluj-Napoca. Sesiunile fizice și online din program au unit perspectivele a 3 piloni principali: studenți – profesori – angajatori, astfel încât fiecare a reușit să crească și să se dezvolte în propria direcție.

Rata de ocupare a forței de muncă din UE a depășit 75% în 2023. Cu toate acestea, România se află printre țările cu cea mai mică rată a forței de muncă, potrivit Eurostat. Peste 60% din tinerii de azi nu au competențele necesare pentru angajare. Programul FUTURE Manager ediția McDonald’s în România a ajutat studenții să lucreze practic pe cerințele din piața muncii, dar și să se cunoască pe plan personal. De-a lungul programului, tinerii au dezvoltat competențe practice alături de echipa McDonald’s în România în activități de grup prin:

sesiuni de training organizate doar prin activități practice ;

, unde și-au explorat punctele forte, competențele pe care le dețin, pasiunea și direcția în carieră; lucrul în echipe și dezvoltarea competențelor necesare pentru a coordona alți oameni.

Toate activitățile din program au fost gândite și adaptate în direcția tinerilor studenți, pentru a-i ajuta să înțeleagă ce înseamnă azi o poziție de management în piața muncii.

FUTURE Manager, cel mai complex program de transformare, autocunoaștere și inspirație pentru tineri – profesori – angajatori

Organizat de 6 ani la nivel național, programul FUTURE este unul transformator pentru toți participanții. „Nu doar studenții se dezvoltă, ci și profesorii universitari, precum și angajatorii. Toate aceste generații, fiecare cu propria viziune și experiență, lucrează împreună în aceleași sesiuni de training, în aceeași sală”, declară Mădălina Hodorog, fondatorul programului. Programul FUTURE Manager se bazează pe educație experiențială, dar include și metode din consilierea vocațională, pedagogia sistemică, consiliere de business sau coaching, toate metode internaționale de predare, adaptate pentru participanții din program.

Cadrele didactice din mediul universitar au pentru prima dată oportunitatea de a vedea metodele de predare aplicate direct pe studenți, de a intra în contact direct cu angajatorii și a înțelege ce se caută astăzi în piața muncii.

FUTURE Manager a schimbat direcția de viață a tinerilor

„Cea mai semnificativă schimbare pentru mine a fost că am ieșit din zona mea de confort. Această experiență m-a determinat să îmi depășesc limitele și să explorez noi domenii și abordări. Mi-am ridicat stima de sine și am câștigat mai multă încredere în mine și în potențialul meu. Această transformare a avut un impact pozitiv asupra comportamentului meu, amplificându-mi abilitățile de comunicare și colaborare, consolidând relațiile cu colegii și dezvoltând o perspectivă mai largă asupra viitorului”, declară Mihaela, alumni în program.

Despre FUTURE Manager

FUTURE Manager este organizat de Eduspace în parteneriat cu McDonald’s în România. Eduspace include programe – spații de educație – pentru tineri și adulți cu accent pe carieră și dezvoltare personală. +10.000 de tineri, profesori și profesioniști au participat în programele Eduspace care sunt bazate 100% pe activități practice. Atenția e îndreptată spre participanți și procesul lor de dezvoltare. Spațiile Eduspace includ programe și resurse educaționale precum: FUTURE, FUTURE Student, FUTURE Manager, Conferința Eduspace, Programe Școli sau Stagii de practică/voluntariat. Mai multe detalii pe: www.eduspace.ro

Despre Premier Restaurants România

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s® în România. McDonald’s® este lider al pieței restaurantelor, cu 102 restaurante în 31 de orașe, dintre care 55 restaurante cu McDrive® și 60 de cafenele McCafé®. Compania are o echipă de peste 6.000 de angajați care le oferă consumatorilor produsele preferate, pregătite din ingrediente de calitate.

Despre Premier Capital

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s® din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital plc operează 185 de restaurante, care oferă și servicii McDrive®, McDelivery și McCafé®, și are peste 11.000 de angajați. Peste 85 de milioane de clienți sunt serviți în fiecare an, pe cele 6 piețe. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s® al grupului Hili Ventures Ltd, prezent în 10 țări din Europa și Africa de Nord, implicat în diverse operațiuni din industria alimentară și a ospitalității, retail, imobiliare, transport, inginerie și tehnologie. Hili Ventures are o echipă de peste 12.000 de angajați și deține parteneriate cu Apple, Konecranes, McDonald’s®, Microsoft, NCR, Six Senses și multe alte branduri internaționale.